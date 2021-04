Ziyech marca, Chelsea vence o City e vai para a final da FA Cup

Chelsea e Manchester City se enfrentaram na tarde deste sábado, os Blues venceram o jogo por 1-0, com gol de Hakim Ziyech. A partida aconteceu no estádio Wembley e era válido pela semifinal da FA Cup.

Agora, o time londrino espera o vencedor da disputa entre Leicester e Southampton, que ocorrerá às 14h30 deste domingo, no mesmo local. Os Leões voltam a campo já nesta terça-feira, contra o Brighton, pela Premier League.

Primeiro tempo mais truncado

Não é novidade que o Manchester City é uma das principais equipes da temporada europeia. O time de Pep Guardiola tinha a real possibilidade de ganhar as quatro taças que disputa neste ano.

Sendo assim, seria difícil que o Chelsea mantivesse o padrão de jogo que vem demonstrando desde que Tuchel assumiu o time. Com os dois tentando ter a mesma postura, a partida ficou muito disputada no meio de campo e com poucas chances reais. Durante o primeiro tempo, a posse da bola foi quase igual, 51% para os citizens. O número de finalizações para os dois times também foi baixo: cinco no total e apenas uma na direção do gol.

Portanto, para ser mais efetivo, o Chelsea precisaria ter um comportamento mais defensivo e reativo, explorando os contra-ataques. Foi assim que Ziyech conseguiu abrir o placar. Werner recebeu na esquerda, avançou e cruzou para o marroquino chutar para o fundo do gol. No entanto, o juiz marcou impedimento do atacante alemão.

Chelsea sólido e Ziyech marca

No segundo tempo, a estratégia que Tuchel precisaria utilizar era mais clara. Era ceder um pouco mais de campo ao adversário e explorar a velocidade de Mount, Werner e Ziyech na linha de frente. Além disso, logo nos minutos iniciais da etapa complementar, De Bruyne sentiu e teve que deixar o campo.

Se o plano estava traçado, faltava a execução e, em um lance muito parecido com o do primeiro tempo, Mount achou Werner em profundidade e o alemão cruzou rasteiro para Ziyech marcar com o gol vazio. Dessa vez, sem interferência da arbitragem.

Os Blues faziam um jogo muito sólido defensivamente. Das oito finalizações que deu no segundo tempo, só um chute rasteiro de Rodri e uma cabeçada de Rubén Dias obrigaram o goleiro Kepa a sujar o uniforme. Nos acréscimos, Pulisic ainda marcou, mas não valeu.

A partida desenrolou dessa forma até o apito final do árbitro, que levou o Chelsea à sua quarta final de FA Cup nos últimos cinco anos. E fez com que Thomas Tuchel fosse o primeiro técnico alemão a chegar nesta fase da competição.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea 1×0 Manchester City

Competição: FA Cup – Semifinal

Local: Estádio Wembley – Londres

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva (Zouma 88’), Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech (Emerson 79’), Mount (Pulisic 70’), Werner (Havertz 79’) – Thomas Tuchel

Gol: Ziyech (55’)

Cartões: James e Azpilicueta

Manchester City: Steffen; Cancelo, Rubén Dias, Laporte e Mendy; Rodri, Fernandinho, De Bruyne (Foden 48’); Ferrán Torres (Gündogan 64’), Sterling e Gabriel Jesus – Pep Guardiola

Cartões: Fernandinho, Laporte e Rubén Dias

