Ziyech marca de novo, Kepa vai bem e Chelsea vai para as semifinais da FA Cup

O Chelsea recebeu o Sheffield United na manhã deste domingo e venceu por 2-0. Os gols do jogo foram marcados por Norwood (contra) e Ziyech. Com a vitória, os Blues avançaram para as semifinais da FA Cup se juntaram a Manchester City e Southampton.

O quarto time da fase será definido hoje ainda na partida entre Manchester United e Leiceister, depois haverá o sorteio para determinar os confrontos. Agora, os Blues voltam a campo só no dia 04 de abril, contra o West Brom, pela Premier League. Os campeonatos serão paralisados em razão da Data FIFA.

Primeiro tempo de controle

De olho nos jogos seguintes da temporada, o técnico Thomas Tuchel escalou time misto e deu oportunidade para atletas como Billy Gilmour e Emerson. Os Blues impuseram o ritmo de partidas anteriores e tiveram mais de 70% de posse da bola na primeira etapa. No entanto, o número de finalizações entre as duas equipes foi igual: três, mas os Blades acertaram o gol mais vezes.

Aos 24 minutos, após jogada de escanteio, a bola sobrou pra Ben Chilwell e ele chutou rasteiro cruzado, Norwood tentou cortar, mas acabou empurrando para o fundo das redes. O gol deu mais tranquilidade ao Chelsea no primeiro tempo que seguiu controlando as ações.

Chelsea relaxa e Ziyech marca no fim

No segundo tempo, os Blues relaxaram um pouco e cedeu mais espaços ao adversário. O tempo de posse da bola azul caiu de 70 para 51%. Os números de arremates também foram um pouco maiores. Os londrinos chutaram cinco, enquanto os Blades finalizaram quatro vezes, que obrigaram Kepa a fazer duas boas defesas.

Em uma delas, McGoldrick recebeu cruzamento, livre na pequena área, e cabeceou, mas a bola foi pra fora. Tuchel fez alterações para tentar recuperar o controle do jogo, Ziyech, Havertz, James, Azpilicueta e Kanté entraram e o resultado efetivo veio nos acréscimos. O meia marroquino recebeu passe de Chilwell e bateu cruzado para dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea 2×0 Sheffield United

Competição: FA Cup – Quartas de final

Local: Stamford Bridge – Londres

Chelsea: Kepa; Christensen (Azpilicueta), Zouma, Emerson, Hudson-Odoi (Havertz), Kovacic, Gilmour (Ziyech), Chilwell; Mount, Pulisic (Kanté), Giroud (James) – Thomas Tuchel

Gols: Norwood GC (24) e Ziyech (92)

Sheffield United: Ramsdale; Baldock, Jagielka, Stevens; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Osborn; McBurnie, McGoldrick – Paul Heckingbottom

Arbitragem: Andy Madley

