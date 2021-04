Werner marca, Chelsea vence o West Ham e abre vantagem no G4

Chelsea e West Ham protagonizaram o grande duelo da rodada 33 da Premier League. Os Blues foram os vencedores com o gol único de Timo Werner. Com esse resultado, a equipe de Thomas Tuchel chegou aos 58 pontos e abriu três do primeiro perseguidor, que é justamente o rival de hoje.

Agora, o time azul de Londres volta as atenções para o jogo contra o Real Madrid, nesta terça, abrindo a disputa pela vaga na final da UEFA Champions League. O encontro será no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, na Espanha.

Controle e gol de Werner

Contra o West Ham, o Chelsea fez o que já é habitual nas partidas: esquema com três zagueiros, maior posse de bola e maior criação. Foram 65% de controle da pelota e seis finalizações, contra três do adversário. Ao contrário do que é costume, metade dos arremates azuis foram em direção ao gol. Aos 9′ e aos 14′, Mount e Pulisic chutaram com perigo e obrigaram Fabianski a fazer boa defesa.

Mais preso no seu campo, os Hammers se arriscavam nos contra-ataques explorando a velocidade de Fornals, Bowen e Lingard. Em alguns, chegaram a oferecer pequeno perigo, que era afastado pela defesa azul, com mais uma atuação sólida.

O primeiro tempo caminhava para um empate sem gols, porém, Chilwell recebeu em profundidade na esquerda, avançou e cruzou rasteiro para Werner abrir o placar, aos 43 minutos.

Rival no ataque e chances perdidas

Se na etapa inicial os mandantes estavam mais acuados, o panorama foi bem diferente na outra parte. Isso por que o time precisava do resultado para não se distanciar na tabela. Eles voltaram do intervalo com uma proposta mais ofensiva e isso ficou traduzido na posse de bola: 52% para os Hammers. Além disso, o número de finalizações também aumentou. Se nos primeiros 45 minutos foram três, agora, eram seis e duas na direção da meta de Mendy.

No entanto, se os donos da casa iam mais ao ataque, sobrava espaço para contra golpear. Portanto, o Chelsea tentava explorar essas lacunas e conseguiu arrematar mais, quase o dobro em relação ao primeiro tempo. Nesses chutes, Werner, Mount, Pulisic e Abraham tiveram as chances de ampliar e fechar o placar, mas esbarraram no goleiro rival ou erraram o alvo.

Por fim, mesmo com todos os avanços adversários, os Blues seguiram fazendo partida defensiva muito sólida e levaram Thomas Tuchel a bater a marca de ser o primeiro técnico a ficar invicto nas dez primeiras partidas como visitante.

FICHA TÉCNICA

Evento: West Ham 0x1 Chelsea

Competição: Premier League – Rodada 33

Local: London Stadium

West Ham: Fabianski; Balbuena, Diop, Ogbonna; Coufal, Noble (Lanzini 69′), Soucek, Friedericks (Jonhson 83′); Fornals (Benrahma 69′), Lingard e Bowen – David Moyes

Cartões: Balbuena (81′) – Vermelho

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (James 86′), Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic (Ziyech 74′) e Werner (Abraham 87′) – Thomas Tuchel

Gol: Werner (43′)

Cartões: Werner 35′, Christensen 42′, Mendy 93′ e Kanté 95′

Arbitragem: Chris Cavanagh

