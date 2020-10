UEFA Champions League: confira datas e horários dos jogos do Chelsea

As datas e horários dos jogos do Chelsea na UEFA Champions League foram oficializados. Diferentemente do habitual, as diretrizes foram divulgadas um dia depois do sorteio da competição, que foi realizado na Suíça. O Chelsea é integrante do Grupo E, ao lado de Sevilla (Espanha), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França). Assim sendo, a equipe londrina estreará em casa, contra o Sevilla, no dia 20 de Outubro.

Terça-Feira, 20 de Outubro – Sevilla (Stamford Bridge) – 16h (Horário de Brasília)

Quarta-feira. 28 de Outubro – Krasnodar (Fora) – 13h55 (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 4 de Novembro – Rennes (Stamford Bridge) – 16h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 24 de Novembro – Rennes (Fora) – 13h55 (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 2 de Dezembro – Sevilla (Fora) – 17h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 8 de Dezembro – Krasnodar (Stamford Bridge) – 17h (Horário de Brasília)

Além disso, todos os jogos representam novos duelos competitivos no registro de confrontos do Chelsea. Afinal, a equipe londrina não tem histórico de confrontos contra Sevilla, Krasnodar e Rennes. Recentemente, Julien Stephen, técnico do Rennes, demonstrou sua felicidade em encontrar Edouard Mendy, ex-goleiro do clube francês, em duelos válidos pela UEFA Champions League.

Por fim, o Chelsea enfrentará o Sevilla, atual campeão da Europa League, e o Krasnodar, que venceu o PAOK na fase preliminar da competição europeia.

