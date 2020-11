Timo Werner: “Nós estamos aqui para vencer a Champions League”

Timo Werner concedeu entrevista coletiva sobre o duelo contra o Rennes, válido pela UEFA Champions League. O jogo está agendado para quarta-feira (4), às 17h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Além disso, o duelo contra a equipe francesa será o terceiro compromisso do Chelsea na competição europeia. Primeiramente, o Chelsea empatou em 0 a 0 contra o Sevilla. Posteriormente, o time londrino venceu o Krasnodar, fora de casa, por 4 a 0.

Assim sendo, Timo Werner comentou sobre os primeiros jogos com o uniforme do Chelsea e o grande ritmo de jogos nos meses de outubro e novembro. Por outro lado, Timo Werner comentou sobre o objetivo do clube de Stamford Bridge na UEFA Champions League. Por fim, o alemão falou sobre Kai Havertz, companheiro de Chelsea na temporada 2020/21.

O início no clube de Londres

“Os primeiros 10 jogos pelo Chelsea fizeram bem para mim. Nós temos um bom time e você pode ver que todos estamos fisicamente bem e longe de quarentena e lesões. Nós jogamos e treinamos juntos por dois meses estamos nos tornando um time muito bom. Se os próximos jogos continuarem do jeito que estamos, seria perfeito”, iniciou Timo Werner.

Sobre desgaste pessoal e do plantel na temporada

“Claro, em alguns momentos estou cansado por causa do número de jogos que atuei. Entretanto, eu lidei bem com isso na temporada passada e nestes dias é uma situação normal sobre jogar muitas partidas. Todo jogador precisa de descanso em alguns momentos. Por outro lado, é bom estar envolvido nas partidas e não vejo problema [em desgaste] para mim”, afirmou.

Objetivo na UEFA Champions League

“Nós temos o objetivo de ir longe na competição. Nós não estamos aqui para dizer ‘vamos passar para a próxima fase e depois vemos o que acontece’. Não. Nós estamos aqui para vencer a Champions League.

“Todo time nesta competição tem vários jogos no ano e temos que pensar qual é a melhor forma de lidar com isso. Quem deve jogar ou quantos jogos um atleta pode entrar em campo consecutivamente. Nós temos uma boa chance [na Champions League], não somente neste ano, mas nos próximos anos também”, afirmou Werner.

A possibilidade de Kai Havertz brilhar na UEFA Champions League

“Eu conheço o Kai [Havertz] muito bem e ele é um dos jogadores mais talentosos do mundo. É um atleta jovem, de 21 anos, e ele pode aprender muito. Entretanto, ele já demonstra atuações como se fosse um jogador mais experiente”, iniciou.

“Nós falamos muito sobre adaptação e ele está muito feliz de estar aqui. Em vários jogos, Kai já mostrou suas características e o que ele pode agregar ao time. Para ele, é muito importante marcar, mas você verá msi do que gols. Passes importantes e a movimentação que ele proporciona para outros atletas do time. Ou seja, ele é muito talentoso e ele melhorará em cada jogo. Jogo após jogo”, concluiu Timo Werner.

