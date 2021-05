Thomas Tuchel revela a conversa no intervalo da partida contra o Manchester City

A virada do Chelsea contra o Manchester City se deu após o intervalo. Apesar de uma primeira etapa equilibrada, em poucos minutos, a equipe de Pep Guardiola conseguiu marcar um gol e sofrer um pênalti. O treinador dos Blues falou sobre a importância da pausa para buscar o resultado no segundo tempo.

Thomas Tuchel sentiu que teria sido injusto perder para o Manchester City por causa de alguns minutos “de loucura” no final do primeiro tempo, e ficou satisfeito por ainda estar no jogo após o intervalo.

O pênalti defendido foi fundamental

No lance do gol marcado por Sterling, o zagueiro Andreas Christensen se lesionou ao tentar cortar o ataque do adversário, e precisou receber o tratamento médico para saber se continuaria em campo.

Neste momento, o Chelsea ainda estava com dez jogadores, então o Manchester City recuperou a bola rapidamente e sofreu o pênalti, tendo assim a oportunidade de ampliar a vantagem.

Em ótima fase, o goleiro Mendy conseguiu defender a tentativa de “cavadinha” de Aguero, e evitou o segundo gol dos Citizens, levando a partida para o intervalo com a derrota por 1-0.

“Tivemos sorte de não ter sido preciso muito para voltar e permanecer no jogo, porque tivemos sorte de não estar 2 a 0″ – Admitiu Thomas Tuchel.

“Não foi um problema tático ou um grande drama no primeiro tempo, foram três ou quatro minutos, uma situação em que Andreas escorregou e nós cedemos. Isso pode acontecer. Então, de repente, ficamos um homem a menos e, neste momento, perdemos um pouco a estrutura e concedemos um pênalti.”

“Poderíamos ter perdido o jogo nestes quatro minutos? Sim. Teria sido merecido? Não. Estou muito feliz por Mendy nos ter mantido no jogo.” – Completou o treinador.

Tuchel revelou a conversa do intervalo

Em desvantagem no placar e jogando no estádio de um grande adversário, o Chelsea precisava entregar uma boa performance no segundo tempo.

As palavras do treinador no intervalo motivaram a equipe para buscar mais três pontos fundamentais ao Chelsea na busca pela vaga na próxima Champions League.

“No intervalo, disse: vamos continuar como se estivesse 0-0 e não perder a cabeça por causa dos últimos três minutos. A partir daí, poderíamos ir e tentar jogar com coragem, ter mais posse no campo deles. Foi o que fizeram.”

Avaliação positiva do treinador

Mesmo enfrentando grandes adversários, a semana do Chelsea foi positiva. Classificação na Champions League contra o Real Madrid e mais três pontos na Premier League, ao derrotar o Manchester City.

Com isso, o treinador avaliou positivamente o desempenho dos Blues:

“É uma grande vitória, uma grande reação e um desempenho fantástico da equipe no segundo tempo no contexto em que tivemos um dia a menos para nos recuperarmos, num jogo fora de casa, e depois de uma grande vitória contra o Real Madrid. Isso teve um grande impacto mental, então foi uma reação fantástica dos garotos”.

