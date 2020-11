Rennes e Chelsea: as estatísticas do jogo

Em jogo válido pela UEFA Champions League, o Chelsea enfrenta o Rennes, fora de casa, pela 4ª rodada da competição internacional. O jogo está agendado para terça-feira (24), às 14h55 (horário de Brasília), no estádio Roazhon Park (Route de Lorient), em Rennes. A partida será transmitida pelo canal TNT. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate. Confira algumas estatísticas do duelo.

É a primeira vez que o Chelsea enfrenta o Rennes, no Roazhon Park, em competições europeias. Além disso, a vitória do Chelsea, na Rodada 3, foi o primeiro encontro entre as equipes.

O Chelsea venceu duas partidas dos nove confrontos fora de casa contra equipes da Ligue 1 (cinco derrotas e dois empates). Primeiramente, a vitória contra o Paris Saint-Germain, por 3 a 0, na temporada 2004/2005. Por fim, o duelo contra o Lille, na temporada passada, vitória do Chelsea por 2 a 1 na fase de grupos.

Veja também: Os 23 atletas do Chelsea que viajaram para a França

As maiores vitórias em competições europeias

15/07/2001 – Rennes 5-0 Synot – 1ª rodada da Intertoto Cup.

20/10/1999 (Chelsea visitante) – Galatasaray 0-5 Chelsea – UEFA Champions League

25/11/2014 (Chelsea visitante) – Schalke 0x5 Chelsea – UEFA Champions League

Último jogo

Chelsea 3-0 Rennes

Champions League Grupo E, Stamford Bridge, 04/11/2020

Chelsea (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Thiago Silva (Rudiger 67), Chilwell (Emerson 63); Kante (Kovacic 63), Jorginho (c), Mount; Ziyech (Hudson-Odoi 74), Abraham (Giroud 63), Werner

Reservas não utilizados: Caballero, Ziger, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso

Cartões amarelos: Kante 26, Ziyech 31, Jorginho 65, Kovacic 79

Gols: Werner 10 (pen), 41 (pen), Abraham 50

Técnico: Frank Lampard

Rennes (4-1-4-1): Gomis; Traore, Da Silva (c), Aguerd, Dalbert; Nzonzi (Grenier 62); Gboho (Del Castillo 62), Lea Siliki (Truffert – intervalo), Bourigeaud, Terrier (Doku 62); Guirassy (Hunou 76)

Reservas não utilizados: Salin, Bonet, Nyamsi, Assignon, Rutter, Omari, Ugochukwu

Cartões amarelos: Dalbert 9, Del Castillo 89

Cartão vermelho: Dalbert 40 (two yellow cards)

Técnico: Julien Stephan

Árbitro: Felix Zwayer (Germany)

Estatísticas do Chelsea

É a primeira vez, desde dezembro de 2015, que o Chelsea pode alcançar a marca de três vitórias consecutivas em jogos da UEFA Champions League.

Assim sendo, a equipe de Frank Lampard que ampliar a sequência de jogos sem derrota para nove partidas. Desde a derrota nas penalidades máximas, para o Tottenham, em jogo válido pela Carabao Cup.

O jogo de hoje será o 100º duelo na fase de grupos da Liga dos Campeões (excluindo a segunda fase de grupos da temporada 99/00). Por fim, a equipe de Londres vencer 59 jogos e empatou 19 dos 99 jogos.

Além disso, o Chelsea está invicto na fase de grupos desde a derrota para o Valencia, na estreia da temporada passada. Desde então, oito jogos foram realizados – cinco vitórias e três empates ao time de Londres.

Se conseguiu um clean sheet hoje, o time de Stamford Bridge acumulará quatro partidas sem tomar gols. Ou seja, um feito inatingível ao Chelsea desde outubro de 2007 e março de 2008. Na oportunidade, Petr Cech e Carlo Cudicini conseguiram a marca dos quatro duelos sem sofrer gols.

Por isso, Edouard Mendy somou sete clean sheets em nove jogos pelo Chelsea. Por outro lado, Mendy sofreu apenas dois gols com o uniforme dos Blues. Vale lembrar que Mendy não sofreu gols, na última pausa internacional, com a seleção de Senegal.

Por fim, Tammy Abraham pode ser tornar o primeiro atleta dos Blues que marcou nos quatro primeiros jogos da Champions League. Se ele marcar hoje, Abraham atinge a marca de quatro jogos e se aproxima de Nicolas Anelka, que somou cinco jogos consecutivos com gols na UCL.

A última formação do Rennes (vs Bordeaux, derrota em casa por 1 a 0)

20 de novembro (sexta-feira) – Rennes 0-1 Bordeaux

(4-2-3-1): Gomis; Soppy (Traore 59), Da Silva (c), Aguerd, Truffert; Camavinga, Bourigeaud; Del Castillo (Doku 58), Terrier (Hunou 58), Tait (Gboho 70); Guirassy (Niang 77)

Por isso, a equipe do Roazhon Park está na sétima colocação com 18 pontos em 11 jogos. Ou seja, seis pontos a menos que o líder PSG.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp