Reece James elogia Thiago Silva e Hakim Ziyech

Reece James enfatizou o impacto positivo de Thiago Silva e Hakim Ziyech ao Chelsea. O lateral-direito de 20 anos vem sendo um dos destaques do plantel de Frank Lampard. Assim sendo, James foi convocado para a seleção principal da Inglaterra. Além disso, a expectativa é que James inicie com a seleção dos Três Leões no embate contra a Irlanda, previsto para o dia de hoje (12), em Wembley.

Thiago Silva

Segundo o lateral, mesmo com o pouco tempo de Chelsea para os futebolistas, há um bom entendimento com Ziyech e Silva. Em entrevista ao The Athletic e reverberada pelo Daily Mail, Reece James comentou sobre a adição do brasileiro ao plantel. “Thiago [Silva] trouxe muita experiência. Joguei ao lado dele em algumas oportunidades e ele me ajudou muito. Você pode ver o porquê dele ser um dos melhores do mundo”, disse James.

Veja também: Lampard sobre Thiago Silva: “Ele tem sido brilhante”

“Ele fala constantemente durante os jogos, ajudando no posicionamento e me direcionando [no jogo]. Ele conversa antes, durante e depois do jogo. Ele adiciona possibilidades e melhora o desempenho”, disse Reece James sobre o zagueiro brasileiro.

Hakim Ziyech

“No setor ofensivo, tivemos alguns sinais com Hakim já no treinamento. Desde que ele chegou, nós atuamos bem. Eu sabia que atuaria próximo dele. Por isso, nós tentamos nos adaptar rapidamente e tentamos construir essa conexão nas atividades para usar durante a temporada. O pé esquerdo de Ziyech é incrivelmente bom”, concluiu o lateral.

Reece James é opção para o duelo contra a Irlanda. O jogo está agendado para quinta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), em Wembley. Por outro lado, o lateral-direito não atuará nos dois jogos ingleses na Liga das Nações. Afinal, o defensor cumpre suspensão de dois jogos após a expulsão no duelo contra a Dinamarca.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp