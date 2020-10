Reece James concede entrevista sobre desenvolvimento da carreira

Reece James atuou pela primeira vez em jogos válidos pela seleção principal da Inglaterra. O lateral-direito do Chelsea participou da vitória inglesa por 3 a 0, contra o País de Gales. O amistoso foi realizado em Wembley e contou com a participação de Reece James e Mason Mount, ambos entraram no segundo tempo do jogo.

Por isso, Reece foi entrevistado sobre a sensação de ter sido chamado por Gareth Southgate para integrar o plantel nacional para o amistoso. Além da convocação para dois compromissos válidos pela Liga das Nações. Primeiramente, o defensor foi questionado sobre a importância de fazer parte de um grupo de jovens atletas do Chelsea que receberem oportunidades na seleção principal.

Além de Reece James e Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori e Callum Hudson-Odoi já foram chamados para participar de jogos do selecionado principal inglês. “Nós crescemos juntos no Chelsea e é incrível todos nós jogarmos no primeiro time em tempos atuais”, iniciou Reece.

Chegar ao Chelsea, desenvolver e, posteriormente, estrear com a Inglaterra

“Eu torcia para o Chelsea [na infância], portanto, foi muito bom chegar ao clube quando eu ainda era criança. Quando eu comecei a treinar, e isso aconteceu em uma sexta-feira e, posteriormente, quando eu tinha uma certa idade, e me juntei às categorias de base para continuar progredindo”, afirmou.

“Quando você é jovem, você está ansioso para jogar. Você está com vontade de melhorar e não importa quando você terá a chance de manter a bola, você está sempre tocando. Foi ótimo jogar com os meus amigos, em uma certa idade, avançar com alguns deles e estar aqui agora é incrível. Crédito para a Academy (as categorias de base do Chelsea).

Companheiro de Chelsea mais próximo?

“Eu provavelmente sou mais próximo do Mount, pois estávamos no mesmo time e com a mesma idade. Portanto, quando tinha um torneio [de base] para disputar, estávamos juntos [no plantel]. Eu não joguei com Tammy ou Fikayo esse tempo, mas ficamos mais próximos posteriormente”.

“Todos nós conseguimos progredir e com o mesmo objetivo. Todos nós queríamos jogar no Chelsea e apoiávamos um aos outros para chegarmos onde queríamos. É uma sensação incrível”, concluiu Mason Mount.

Ficha técnica

Reece James chegou ao Chelsea no ano de 2016. No time londrino, o futebolista passou pelas categorias de formação, pelo Sub-18 e, posteriormente, pelo Sub-23 da equipe de Londres. Além disso, Reece James atuou no Wigan por aproximadamente um ano. O futebolista foi emprestado ao time em julho de 2018 e retornou ao Chelsea em maio de 2019.

Inclusive, o Wigan é a equipe que Reece James mais atuou em sua carreira. Foram 46 jogos com o time do DW Stadium. Três gols marcados e três assistências para o atual jogador do Chelsea. Por outro lado, o atleta completou 40 jogos com a equipe profissional – três gols e quatro assistências para Reece.

Por fim, sobre as categorias de base do Chelsea, Reece entrou em campo em 42 jogos no Sub-18 e em 29 embates no Sub-23. Totalizando 71 jogos, seis gols marcados e 11 assistências concedidas. Nas competições da UEFA, da categoria Sub-19, James entrou em campo em oito oportunidades e concedeu três assistências no Chelsea.

