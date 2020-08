Premier League 20/21 começa em setembro

Apesar do pedido de Frank Lampard para uma alteração no calendário, a temporada 2020/2021 da Premier League será iniciada no dia 12 de setembro. Ou seja, a menos de um mês. Dessa forma a competição terminará no dia 23 de maio. No entanto, ainda não foram revelados os duelos da próxima edição. Isso somente acontecerá na próxima semana. O Chelsea terminou 2019/2020 na quarta colocação, dentro da zona de classificação a Champions League de 20/21.

Mudanças na FA Cup e Carabao Cup

Também nessa quinta-feira (13) foram divulgadas alterações na FA Cup e Carabao Cup. O torneio mais antigo do mundo não terá replay nesta nova edição. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que encurtou o calendário de 20/201. Em relação a Carabao Cup, a fase de semifinal deixará de ser realizada em dois jogos.

Ou seja, partida única no mês de janeiro. Nas duas competições os Blues entrarão no Round 3: 22 ou 23 de setembro (Carabao Cup) e 09 ou 10 de Janeiro (FA Cup), respectivamente. Na última edição da FA Cup o Chelsea foi finalista. O time de Frank Lampard perdeu de virada para o Arsenal, no dia 1º de agosto.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp