Premier League 2: Técnico do Chelsea fala sobre revés fora de casa

A equipe de desenvolvimento do Chelsea perdeu o terceiro jogo na Premier League 2. No final de semana, a equipe do técnico Andy Myers enfrentou o Everton, fora de casa, e os Toffees venceram o duelo por 2 a 0. A equipe de Londres entrou em campo com Žiger, Lawrence, Simeu, Colwill, Baba Rahman, Bate, Livramento, Drinkwater, Fiabema, Anjorin, Ballo.

Além disso, o Chelsea caiu para a terceira colocação da divisão principal da Premier League 2. A equipe de Cobram soma 12 pontos em sete jogos. Ou seja, quatro vitórias e três derrotas. Por outro lado, os Blues somam duas derrotas consecutivas na competição (contra Liverpool e Everton) e está distante por quatro pontos do líder Derby County.

A análise de Andy Myers

“Quando você encerra uma performance como a de hoje, você tem sentimentos distintos. Eu estou satisfeito, até certo ponto, mas desapontado no geral. Lutamos em todos os setores do campo e faltou qualidade no terço final. Principalmente, pelo fato de termos realizado boas jogadas na proximidade do sistema defensivo do Everton”, iniciou Andy Myers.

“Às vezes, quando você não alivia a pressão com gols em um jogo, você fica ainda mais pressionado para defender a sua própria meta. Além disso, nós não nos defendemos das maiores forças [do adversário] como deveríamos ter feito. Eu acho que controlamos o jogo, mas não conseguimos muita coisa [com esse controle]. É uma daquelas partidas que você tem que garantir que conseguirá sair sem perder. As melhores equipes conseguem demonstrar isso, mas não conseguimos lidar com isso hoje”, disse Andy Myers.

As oportunidades apareceram…

“Após o intervalo, eu fiquei feliz. Tivemos oportunidades na primeira parte e estávamos preparados para ter a mesma mentalidade no segundo tempo. A mesma vontade e intensidade para fazer as coisas certas. Entretanto, os gols mudam jogos. E quando o Everton marcou, o cenário se tornou ainda mais difícil para derrotá-los”.

“Apesar de sofrer os gols, nós estávamos no controle e com a bola na área rival em diversas oportunidades. Isso é amargo para mim. Tínhamos muito dentro do jogo, mas sair sem pontos tem esse gosto amargo”, completou Andy Myers,

O próximo jogo da equipe de desenvolvimento do Chelsea será pelo EFL Trophy. A partida contra o Bristol Rovers está marcada para dia 18 de novembro, às 16h (horário de Brasília), em Bristol. Por outro lado, o próximo embate do Chelsea na Premier League 2 será contra o Manchester City. O duelo está agendado para dia 22 de novembro, às 10h (Brasília), em Manchester.

Por fim, confira a tabela de classificação da Premier League 2.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp