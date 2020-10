Premier League 2: Jogo entre Chelsea e Derby County terá transmissão

A equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo no sábado (17) para mais um duelo válido pela Premier League 2. A equipe londrina recebe o Derby County, às 8h (horário de Brasília), em Cobham. A partida será transmitida pelo site oficial do clube e app.

O Chelsea, comandado pelo técnico Andy Myers, conseguiu uma vitória no clássico contra o Arsenal por 3 a 0. Por isso, o time de Cobham busca aproximação do líder Tottenham, que venceu todos os quatro jogos na Premier League 2. Confira a tabela da competição.

Por fim, o dia 17 de outubro será um dia movimentado para o Chelsea Football Club. Três equipes do Chelsea entram em campo no sábado.

7h – Reading x Chelsea (Premier League Sub-18)

O Chelsea está na sétima colocação da Divisão Sul da Premier League Sub-18. A campanha da equipe londrina é irregular. Após quatro jogos, o Chelsea venceu um compromissos, empatou dois jogos e perdeu a partida mais recente, contra o Crystal Palace. A única vitória do Chelsea foi contra o West Ham, por 4 a 1. Por outro lado, os empates foram computados frente ao Southampton e Brighton. O Chelsea tem cinco pontos na divisão, enquanto o Aston Villa venceu todos os jogos da chave – quatro embates e 12 pontos somados ao time de Birmingham.

8h – Chelsea x Derby County (Premier League 2)

Um duelo da parte de cima da tabela de classificação. Dono da segunda melhor campanha, o Chelsea recebe o Derby County, quinto colocado após quatro duelos na Premier League 2. O time londrino venceu três dos quatro compromissos na PL 2 – West Ham, Southampton e Arsenal foram superados pelo Chelsea. Entretanto, a campanha da equipe de desenvolvimento teve um revés contra o Brighton, no litoral do país. Por outro lado, o Derby County tem duas vitórias, um empate e uma derrota na competição. Empate contra o Manchester City, vitórias contra Liverpool e Leicester e derrota frente ao Everton.

11h – Chelsea x Southampton (Premier League)

Sétimo colocado na elite nacional, o Chelsea enfrenta o Southampton pela quinta rodada da Premier League. O time londrino conseguiu uma vitória maiúscula contra o Crystal Palace, por 4 a 0, antes da pausa internacional de seleções. A equipe de Stamford bridge soma sete pontos após quatro jogos. O líder da competição é o Everton, que não perdeu pontos após quatro jogos da Premier League. Por outro lado, o Southampton vem se recuperando após estrear com dois reveses na PL. Os Saints somaram duas vitórias consecutivas: 1 a 0 contra o Burnley e 2 a 0 contra o West Bromwich.

