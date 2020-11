Premier League 2: Everton e Chelsea terá transmissão no site e aplicativo

A equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo no final de semana para novo compromisso da Premier League 2. No domingo (8), o Chelsea viaja até a região de Merseyside para enfrentar o Everton. O jogo está agendado para às 10h (horário de Brasília), no The Pure Stadium, em Southport. Além disso, o duelo será transmitido pelo site oficial do Chelsea e pelo aplicativo 5th Stand.

O confronto é um jogo importante ao Chelsea por duas razões. Primeiramente, o time londrino busca a reabilitação após o revés contra o Liverpool, por 3 a 1, no último jogo do time de Cobham. Por outro lado, o segundo motivo é a possibilidade de assumir o posto mais alto da tabela de classificação.

O Chelsea e o adversário

O Chelsea tem um ponto a menos que o Derby County, o líder da Premier League 2 com 13 pontos em sete jogos. Ou seja, o Chelsea soma 12 pontos em seis partidas da competição. A equipe comandada pelo técnico Andy Myers venceu West Ham (1-0) e Southampton (1-4) nas primeiras partidas. Logo após, derrota frente ao Brighton por 2 a 0. Posteriormente, as vitórias contra o Arsenal (3-0) e Derby (3-2). Por fim, o revés contra o Liverpool por 3 a 1.

Everton, próximo rival londrino, apresenta uma campanha irregular na competição de base. Os Toffees atuaram seis vezes, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O time de Liverpool não venceu nos últimos três duelos da PL2. Primeiramente, derrota por 2 a 1 contra o Manchester City. Em conclusão, empate contra o Tottenham e derrota contra o Manchester United na Premier League 2.

Por fim, confira a classificação da Premier League 2.

