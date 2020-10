Premier League 2: Chelsea vence quarto jogo na competição

Na Premier League 2, o Chelsea venceu o Derby County por 3 a 2, pela quinta rodada da competição de base. O jogo foi realizado no centro de treinamento de Cobham e todos os gols da partida foram anotados no segundo tempo. Destaque para os suplentes do Chelsea que marcaram todos os gols da equipe na partida deste sábado (17).

De um lado, os gols do Chelsea foram marcados por Tino Anjorin (no minuto seguinte que entrou em campo) e Bryan Fiabema (em duas oportunidades). Em contrapartida, Stretton e Watson descontaram no marcador para o Derby County.

O próximo jogo do Chelsea na Premier League 2 será fora de casa contra o Liverpool. O embate está agendado para 21 de outubro, às 9h (horário de Brasília), na Liverpool Academy, na cidade de Liverpool.

Anteriormente, o Chelsea acumulou três vitórias e uma derrota na competição de base. Primeiramente, o time londrino somou duas vitórias consecutivas na Premier League 2: 1 a 0 contra o West Ham e 4 a 1 contra o Southampton. Por outro lado, o primeiro revés do Chelsea ocorreu na terceira rodada. A equipe de Andy Myers foi superada pelo Brighton por 2 a 0. Em conclusão, o Chelsea venceu o clássico londrino contra o Arsenal por 3 a 0.

Por fim, confira a tabela de classificação da Premier League 2.

Ficha técnica

Chelsea: Bergström, Livramento, Simeu, Wakely (Ekwah), Lawrence, Bate, Rankine, Peart-Harris. Nunn (Fiabema), Ballo, Lewis (Anjorin).

Reservas: Eliott.

Gol: Anjorin (60), Fiabema (73), Fiabema (91)

Derby: Foster-Theniger, Ebosele, A.Brown, Hutchinson, Minkley, Wassall, Shonibare, Dixon, Stretton, Ibrahim (Watson), Wilson.

Reservas: Sykes-Kenworthy, McDonald, L. Thompson, Cresswell.

Gol: Stretton (61), Watson (64)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp