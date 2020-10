Premier League 2: Chelsea tem alteração no calendário de jogos

A primeira mudança confirmada ocorreu nas diretrizes do embate contra o Leicester City, válido pela Premier League 2. Primeiramente, o jogo estava agendado para dia 31 de outubro, no sábado. Entretanto, o jogo entre Chelsea e Leicester foi alterado para dia 30 de outubro, em Kingsmeadow, com horário de início previsto para às 15h (horário de Brasília).

No mês seguinte, o embate fora de casa contra o Manchester City foi alterado para dia 22 de novembro, às 9h (horário de Brasília). Anteriormente, a partida estava fixada no dia 21. Por outro lado, os jogos da Premier League 2 continuam com portões fechados em decorrência ao atual cenário pandêmico.

Por fim, relembre o jogo mais recente do Chelsea na Premier League 2. A vitória por 3 a 0 contra o Arsenal.

Contratação e duas baixas na base

O Chelsea Football Club anunciou oficialmente a contratação do goleiro Sami Tiemcami, atleta do Paris FC. O atleta de 16 anos será o novo integrante das categorias de base do Chelsea depois de dois anos de atuações na França. Sami integrará o plantel Sub-18 comandado pelo técnico Ed Brand. Entretanto, duas baixas no plantel foram confirmadas pelo time londrino.

Jake Askew e James Clark saíram do time de Cobham. Askew atuou por uma década no Chelsea, desde o Sub-9, e vai se juntar ao Wealdstone. Por outro lado, Clark desse adeus após três anos na equipe londrina. Através de nota oficial, o time londrino agradeceu a contribuição dos jovens atletas e desejou felicidades para a sequencias das carreiras.

