Premier League 2: Chelsea enfrenta Brighton na terceira rodada

A equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo nesta sexta-feira (25) para mais um duelo válido pela Premier League 2. A equipe londrina viaja até o litoral do país e enfrentará o Brighton & Hove Albion, no The Amex Elite Football Performance Centre, em Brighton. O jogo está agendado para às 15h (horário de Brasília), com transmissão do site oficial do Chelsea e do aplicativo 5th Stand.

Primeiramente, as informações sobre o time londrino. O Chelsea está com 100% de aproveitamento na competição após duas rodadas. Uma vitória na estreia contra o West Ham por 1 a 0, em Kingsmeadow, com gol marcado por Dion Rankine. Posteriormente, o segundo compromisso do time londrino foi realizado fora de casa. Entretanto, nova vitória do time de Stamford Bridge, contra o Southampton, por 4 a 1. Os gols do Chelsea foram marcados por Jon Russell, Thierno Ballo e Myles Peart-Harris (duas vezes).

Por outro lado, o Brighton empatou os dois jogos válidos pela Premier League 2. Coincidentemente, dois empates contra duas equipes de Londres. Primeiramente, 1 a 1 contra o Tottenham, com mando da equipe do time londrino. Posteriormente, 2 a 2 contra o Arsenal, na região litorânea de Brighton.

Jon Russell, autor de um dos gols do Chelsea contra o Southampton, falou sobre o início da equipe na PL2. “Tivemos um início muito bom devido a nossa ética de trabalho durante a pré-temporada, continuamos trabalhando duro e ganhando minutos de jogo quando possível. Colocamos nosso empenho nos primeiros jogos e os resultados são a prova disso”, disse Russell ao site do Chelsea.

Classificação

Após duas rodadas, a Premier League 2 está com a seguinte classificação. Chelsea 6, Tottenham 4, Derby County 4, Leicester 3, Blackburn 3, Liverpool 3, Southampton 3, Brighton 2, Manchester City 1, Arsenal 1, Everton 0, Manchester United 0 e West Ham 0.

