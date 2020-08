Para Odoi, Chelsea tem que acreditar no resultado positivo contra Bayern

Há alguns meses Callum Hudson-Odoi era especulado no Bayern. Porém, o inglês permaneceu em Londres e logo mais, às 16h desse sábado (8) encontrará o clube que rejeitou. E para Odoi, o Chelsea não ir a campo com a mentalidade de derrotado.

“Você não pode se sentir nervoso ou ansioso, você tem que ser positivo e se sentir confiante. Nós queremos ganhar o jogo. Mesmo que nós não avancemos [de fase], nós queremos vencer a partida”, disse ao canal ESPN antes do confronto pela Champions League.

Tentar fazer o melhor

Assim como Antonio Rudiger, Hudson-Odoi acredita que é a chance de responder aos críticos. “Nós tentaremos fazer nosso melhor, nós daremos nosso máximo e se não conseguirmos avançar, ao menos vamos querer vencer o jogo”, destacou.

O adversário é franco favorito na Champions League. Todavia, o inglês acredita que a chave para o Chelsea é tentar ser positivo hoje. “Nós precisamos estar focados, sermos positivos e esperamos ir lá para conseguir o resultado”, finaliza. Bayern x Chelsea é válido pelas Oitavas de Final da Champions e começa às 16h, com transmissão do canal TNT e no Facebook do Esporte Interativo. A partida também pode ser acompanhada no Twitter @chelseabrasil.

