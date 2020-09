Nos pênaltis, Chelsea diz adeus na Copa da Liga Inglesa

Em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea empatou com o Tottenham em 1 a 1 no tempo regulamentar. Entretanto, o Tottenham Hotspur levou a melhor nas cobranças de pênaltis e venceu por 5 a 4. O jogo foi realizado no Tottenham Hotspur Stadium e, no tempo regulamentar, Werner e Lamela fizeram os gols do embate. Nas cobranças de pênaltis, Mason Mount desperdiçou a última cobrança. Por fim, Chelsea disse adeus ao torneio nacional na Quarta Rodada da competição.

Werner marca e Chelsea domina primeiro tempo

Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Chelsea apresentou mais presença no campo defensivo do Tottenham. Entretanto, nenhuma finalização foi realizada por ambas as equipes. A primeira finalização do jogo foi do Chelsea. Aos 15 minutos, Mount aproveitou bola mal afastada pela zaga do Tottenham e finalizou direto pela linha de fundo. Dois minutos depois, Hudson-Odoi, dentro da área, aproveitou furada de Tanganga e arriscou o chute – Lloris efetuou a defesa.

Aos 19 minutos, Timo Werner abriu o placar. Azpilicueta desarmou Reguilón no início da jogada, recebeu passe de Hudson-Odoi e fintou o mesmo Reguilon na proximidade da área. O capitão do Chelsea cruzou para Timo Werner e o alemão finalizou para o fundo do gol do Tottenham. Quarto jogo de Werner e o primeiro gol do camisa 11 do Chelsea. Ou seja, 1 a 0 para o Chelsea aos 19 minutos do primeiro tempo. Além disso, destaque para Azpilicueta que desarmou, driblou e computou a assistência do gol de Timo Werner.

Logo após, o Tottenham buscou mais a posse de bola e marcou mais presença no campo defensivo do Chelsea. Aos 34 minutos, Edouard Mendy foi exigido e fez a primeira defesa após finalização de Lamela. O Chelsea trocava passes, girava a bola e buscava espaço diante das linhas defensivas do Tottenham. Por outro lado, o Tottenham apresentou um modelo de jogo passivo na etapa inicial e pouco ameaçou o Chelsea. Por isso, fim de primeiro tempo. 1 a 0 para o Chelsea, no Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham com mais ações no segundo tempo

A primeira tentativa foi de autoria do Tottenham aos quatro minutos. Bergwijn se livrou de Jorginho e, de frente com Tomori, finalizou por cima do gol de Mendy. Logo após, Mendy salvou o time de Stamford Bridge. Reguilón recebeu passe cruzado e o goleiro senegalense espalmou chute forte do lateral do Tottenham. Em 10 minutos da etapa complementar, o Chelsea foi antagonista e o Tottenham teve as ações do embate.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Mourinho substituiu Fernandes por Hojbjerg. Por outro lado, Frank Lampard trocou na lateral-esquerda: saiu Chilwell e entrou Emerson. Oito minutos depois, mais mudanças em campo. Kane entrou no Tottenham e Mourinho abriu mão da formação tática inicial. Por outro lado, Kanté entrou na partida no lugar de Kovacic. Aos 28 minutos, a primeira chance do Chelsea no segundo tempo. O francês Kanté desarmou no campo de ataque, a bola sobrou para Mount, que acionou Werner. Posteriromente, o alemão finalizou ao gol, mas Lloris efetuou a defesa.

Situação estranha…

Com 31 minutos do segundo tempo, José Mourinho se irritou com uma situação de jogo e saiu do banco de reservas do Tottenham rumo ao vestiário. Entretanto, a câmera da transmissão frisou que Dier estava no vestiário. Ou seja, Mourinho foi buscar o defensor no vestiário da equipe mandante.

… Segue o jogo

Aos 35 minutos do segundo tempo, Harry Kane recebeu na extremidade da área, cortou Fikayo Tomori e finalizou por cima do gol. Quatro minutos depois, Reguilon fez o cruzamento, a zaga dos Blues não conseguiu afastar e Lamela empatou o jogo aos 39 minutos do segundo tempo. 1 a 1 entre Tottenham e Chelsea. Consequentemente, o segundo gol de Lamela na temporada.

Na reta final do embate, o Chelsea manteve a posse de bola e tentou investir pelo lado esquerdo do campo. Entretanto, as tentativas foram sem sucesso. Por fim, 1 a 1 entre Tottenham e Chelsea no tempo regulamentar. Penalidades máximas no Tottenham Hotspur Stadium.

Nas penalidades máximas

Tottenham: Dier – Gol. / Lamela – Gol. / Hojbjerg – Gol. / Lucas – Gol. / Kane – Gol.

Chelsea: Abraham – Gol. / Azpilicueta – Gol. / Jorginho – Gol / Emerson – Gol./ Mount – Perdeu

Próximo jogo

O próximo jogo do Chelsea será válido pela Premier League. A equipe de Stamford Bridge recebe o Crystal Palace, dia três de outubro, às 8h30 (horário de Brasília), com mando de campo do Chelsea. Além disso, o time comandado por Frank Lampard tem outros três compromissos válidos pelo Campeonato Inglês e previstos para o mês de outubro. Após o Palace, o Chelsea enfrenta o Southampton, novamente em Stamford Bridge. Logo após, o Manchester United desafiará o Chelsea, no Old Trafford. Por fim, o Burnley recebe o time londrino, em partida agendada para o Turf Moor.

Ficha técnica

Tottenham: Lloris (cap.), Alderweireld, Dier, Tanganga (Kane 69), Aurier, Gedson Fernandes (Hojbjerg 62), Ndombele, Sissoko, Reguilon, Bergwijn (Lucas 75), Lamela.

Reservas não utilizados: Hart; Doherty, Sánchez e Davies.

Técnico: José Mourinho

Gol: Lamela 84

Chelsea: Mendy; Azpilicueta (cap.), Zouma, Tomori e Chilwell (Emerson 65); Jorginho, Kovacic (Kanté 69), Hudson-Odoi; Mount, Werner e Giroud (Abraham 75).

Reservas não utilizados: Kepa; James, Barkley e Havertz.

Técnico: Frank Lampard

Gol: Werner 19

Cartão amarelo: Kovacic (C)45+1, Aurier (T) 58, Tanganga (T) 60, Jorginho (C) 87

Pênaltis

Tottenham: Dier – Gol. / Lamela – Gol. / Hojbjerg – Gol. / Lucas – Gol. / Kane – Gol.

Chelsea: Abraham – Gol. / Azpilicueta – Gol. / Jorginho – Gol / Emerson – Gol./ Mount – Perdeu

Informações da partida

Data: 29 de setembro de 2020

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Competição: 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2020/21

Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, Inglaterra

Árbitro: Lee Mason

Assistentes: Mark Scholes e Timothy Wood

Quarto árbitro: Andre Marriner

