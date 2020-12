Lampard: Não estávamos no nosso melhor

Frank Lampard, técnico do Chelsea, concedeu entrevista sobre a derrota por 1 a 0 contra o Everton, no Goodison Park, em Liverpool. O gol da partida foi marcado por Sigurdsson, aos 22 minutos do primeiro tempo, convertendo penalidade máxima. Por fim, a equipe de Londres sonhava com a vitória para dormir na liderança da Premier League. Por fim, o plantel de Stamford Bridge somou o segundo revés da competição inglesa.

“Não estávamos no nosso melhor”

“Podíamos ter tirado algo do jogo [em relação aos pontos], mas não diria que tivemos azar. Não pressionamos como deveríamos. Não estávamos no nosso melhor. Além disso, não lidamos bem com o jogo físico nas primeiras partes do jogo. Se fomos honestos, não apresentamos o que conseguimos ser recentemente”, iniciou Frank Lampard.

Sobre a falha de Edouard Mendy

“Ele tem sido fantástico desde que chegou aqui. Também não acho que foi uma falha exclusiva da parte dele. A mentalidade da equipe para lidar com as segundas bolas, durante a primeira parte do jogo, também não foi tão boa.

“O Everton é uma equipe bem organizada que queria nos impedir de jogar. Quando você concede ao time deles essa vantagem, fica muito difícil. Além disso, nós não fizemos o suficiente, mas não acho que merecíamos necessariamente perder o jogo”, disse Lampard.

Próximos jogos

Os dois próximos jogos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, A equipe de Londres enfrenta o Wolverhampton, fora de casa, pela 13ª rodada da competição inglesa. Terça-feira (15), às 15h (Brasília), no Molineux. Posteriormente, o Chelsea mede forças contra o West Ham. O embate está agendado para segunda-feira (21), às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Em conclusão, confira toda a entrevista de Frank Lampard no link anexado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp