Lampard: “Fizemos as coisas certas em todos os aspectos”

Frank Lampard concedeu entrevista sobre a vitória do Chelsea por 3 a 0 contra o Rennes. O jogo foi realizado na quarta-feira (4) e válido pela terceira rodada da UEFA Champions League. A equipe de Londres movimentou o placar com Timo Werner, em duas oportunidades, e Tammy Abraham. Logo após, o treinador falou sobre aspectos referentes ao triunfo dentro de casa. Primeiramente, a avaliação do jogo e do plantel. Posteriormente, Lampard comentou sobre os cobradores de pênaltis, clean sheet, Abraham e Kai Havertz. Confira.

“Gostei do jogo de hoje. Mostra o trabalho que estamos fazendo e a direção que estamos tomando. Fizemos as coisas certas em todos os aspectos. Iniciamos o jogo bem, atingimos os objetivos, observamos o jogo e demos minutos de jogo para outros atletas posteriormente. Lidamos bem com a segunda etapa e nem sempre foi fácil atuar com os 10 jogadores. Principalmente, quando eles tiveram tempo para conversar e se organizar. Mas nós mantivemos a bola em movimento no início do segundo tempo, iniciou Frank Lampard.

“Os elementos do nosso jogo foram muito bons e contra um bom adversário. Não podíamos subestimá-los e vimos, no 11 contra 11, que eles são uma equipe técnica e física. Entretanto, nós vencemos muito bem”, afirmou o técnico do Chelsea.

Sobre o novo cobrador de pênaltis

“Não foi uma decisão fácil, pois Jorginho tem sido muito bom para nós. Ele perdeu duas cobranças recentemente e Timo [Werner] assumiu e marcou um no nosso último jogo. Eu tive uma conversa com Jorginho e a resposta foi muito boa para um profissional. Afinal, ele não liga sobre quem vai cobrar, desder que o cobrador marque. Por fim, abordamos Timo e ele cobrou as penalidades hoje à noite. Ele é o nosso atual cobrador de pênaltis e ele prontamente aceitou. Portanto, eu estou muito feliz”, salientou.

Quinto clean sheet consecutivo – feito que não aconteceu na última década

“Estou satisfeito, pois é um trabalho, é a equipe, e são os jogadores que estão confiantes e em forma. Estamos trabalhando como um coletivo, os indivíduos apresentam um desempenho muito bom na linha defensiva e isso é bom para nós. Essas estatísticas são ótimas, mas não conseguimos nos satisfazermos com isso. Esse é o porquê de estar contente com o que vi durante o jogo de hoje”, apontou Frank Lampard.

Abraham deixou sua marca

“Eu estou muito feliz com Tammy [Abraham]. Eu tive várias conversas com ele e temos um bom relacionamento. Trouxemos jogadores na janela de transferências e atletas versáteis em suas características. Por outro lado, eu conheço as qualidades que ele agrega ao plantel quando está no seu melhor. Como nesta noite e como foi contra o Burnley. Ele acertou o gol, incomodou o adversário, auxiliou na pressão e levou o time para o setor ofensivo. Assim sendo, podem ser coisas que talvez passem despercebidas, mas são realmente importantes para mim”, disse.

Kai Havertz está com Covid-19

“O resultado apareceu nos testes na segunda-feira. Por isso, voltamos aos testes na terça-feira. Felizmente, todos deram negativo, o que é muito bom. Kai está isolado na sua casa e está decepcionado, pois ele quer jogar. Além disso, ele teve alguns sintomas leves na terça-feira que aumentaram um pouco no dia seguinte. Mas ele está bem”, concluiu Frank Lampard.

