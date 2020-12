Lampard elogia Kurt Zouma e gestão de jogo da equipe

Frank Lampard concedeu entrevista sobre as melhorias da equipe de Londres. Entretanto, Lampard destacou a postura de Kurt Zouma e do sistema defensivo da equipe. Após o duelo contra o Leeds United, o técnico do Chelsea falou em desenvolvimento individual e do time como um todo. Além disso, Lampard mencionou a qualidade da parceria Zouma/Silva e sobre a gestão do jogo do Chelsea contra o Leeds.

O crescimento individual de Zouma e do plantel

“Ele [Zouma] está jogando muito bem nesta temporada. O modo como estamos jogando, unidos e nos defendendo como um time, isso nos ajuda na elevação dos nossos padrões. Entretanto, Kurt Zouma tem que levar todo o crédito pelo seu desenvolvimento individual. Ele teve algumas lesões e foi emprestado em alguns momentos, mas ele treina muito bem, não perde um dia e quer ir além nas atividades. Quer estar melhor. Assim sendo, vejo essa postura como fundamental para o desenvolvimento do jogador. Atualmente, o nível de futebol apresentado por ele é brilhante”, iniciou Lampard sobre Kurt Zouma.

A experiência de Thiago Silva ajudou nesse desenvolvimento

“O que chama atenção é a quantidade de gols que ele está marcando em bola parada. Para mim, ele está cada vez mais confiante e com fé em si. Ele sempre teve tamanho e elasticidade, mas hoje em, dia você pode vê-lo em todas as partes do campo e sendo uma ameaça real [ao adversário] e fazendo o seu trabalho.

“O fato de Thiago Silva estar ao lado dele é um grande apoio quando ele [Zouma] olha para esquerda e o vê ali. Como equipe, parecemos cada vez mais fortes e Kurt Zouma tem sido grande parte disso. Por isso, eu tenho certeza de que ele será um grande atleta aqui e ele está mostrando isso em tempos atuais. Portanto, estou muito feliz com ele”, disse Frank Lampard.

A gestão do jogo do Chelsea

“Nós melhoramos. Estávamos perdendo chances quando o jogo estava 2 a 1 para nós e isso pode deixar [o plantel] nervoso. Entretanto, os jogadores estão acreditando que podem encerrar os jogos. […] Temos que ser seguros com a posse de bola e os jogadores estão cada vez melhores nisso. É extremamente importante. Assim sendo, espero que essa crença dos atletas continue a crescer”, concluiu Lampard.

