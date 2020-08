Lampard é indicado a Treinador da Temporada na Premier League

A Premier League anunciou, nessa sexta-feira (7), os indicados ao prêmio de Melhor Treinador da Temporada 2019/2020. Entre os quatro concorrentes está Frank Lampard. Em seu primeiro ano no Chelsea, Lampard recebe o reconhecimento pelo trabalho em Londres.

Além dele estão na disputa Jurgen Klopp, campeão com o Liverpool; Brendan Rodgers do Leicester City e Chris Wilder, do Sheffield United. A premiação é mista. Ou seja, a escolha por voto popular segue até 10 de agosto. Esse resultado será combinado com a opinião do quadro de especialistas do campeonato.

A temporada de Lampard

Em 38 partidas da Premier League o Chelsea de Lampard venceu 20, empatou 6 e perdeu 12. Em síntese, os Blues marcaram 69 gols, sofreram 54 e tiveram saldo de +15. Como resultado do trabalho, na primeira temporada como treinador do Chelsea ele levou a equipe à quarta colocação e à final da FA Cup.

Aos 42 anos Lampard está apenas em seu segundo trabalho como técnico. Na temporada 18/19 comandou o Derby County na Championship e ficou a uma vitória do acesso à Premier League. Curiosamente quem subiu foi o Aston Villa, de John Terry, outro ex-jogador dos Blues.

Pulisic e Mount também são indicados

Teve mais Chelsea nas indicações de hoje. Christian Pulisic e Mason Mount foram indicados ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da Premier League 19/20. A dupla tem como adversários Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Dean Henderson (Sheffield United), Anthony Martial (Manchester United) e Marcus Rashford (Manchester United).

Inegavelmente a nomeação coroa a temporada de Mount. Revelado nas categorias do clube, o inglês foi promovido ao time principal com a chegada de Lampard – com quem trabalhou no Derby County. Aos 21 anos, foi titular em 32 dos 37 jogos na competição. Portanto, tornou-se o atleta mais utilizado por Lampard na edição 19/20 da Premier League.

Mount ainda marcou sete gols e deu cinco assistências. De forma semelhante, Pulisic chegou a Londres depois de ser comprado juntamente ao Borussia Dortmund, da Alemanha. Com 21 anos e na primeira temporada pelo Chelsea atuou em 25 jogos, marcou nove gols e deu quatro assistências. Em suma, mesmo com algumas lesões, o norte-americano foi destaque ofensivo no time de Lampard.

Alvos do Chelsea também são indicados

Ao longo dessa semana mostramos algumas especulações do Mercado e dois alvos do Chelsea na janela de transferência também foram indicados. São eles Nick Pope, goleiro do Burnley e Dean Henderson, arqueiro do Sheffield United.

Em primeiro lugar, Pope concorre ao prêmio de Melhor Jogador da Temporada. Ele foi vice-líder no ranking de clean sheets, com 15. Já Henderson, assim como Pulisic e Mount, disputa o prêmio de Jogador Jovem. O goleiro do Sheffield, aos 23 anos anotou 13 clean sheets e contribuiu com 97 defesas.

Demais indicações

Hoje também foram anunciados os candidatos a Jogador da Temporada e Gol da Temporada. Em ambas as categorias não há atletas do Chelsea na disputa. Todos os vencedores serão anunciados ainda nesse mês.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp