Lampard confirma convocação de Pulisic contra Wolves

Frank Lampard concedeu entrevista sobre o próximo duelo contra o Wolves. A partida está agendada para terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília), no Molineux, com transmissão pelo canal ESPN Brasil. O técnico do Chelsea comentou sobre o possível retorno de Christian Pulisic no jogo fora de casa. O atleta foi convocado para o jogo, mas a definição sobre a formação inicial ainda não foi feita. Além disso, o técnico comentou sobre o revés contra o Everton. Por fim, Frank comentou sobre Londres ter nova classificação e o Governo restringir admissão parcial dos torcedores nos estádios da capital.

O retorno de Pulisic

“Pulisic treinou no dia que enfrentamos o Everton e ele se sentiu melhor. Ele está incluído no plantel para o jogo de amanhã [contra o Wolves]. Entretanto, ainda será decidido se ele inicia ou não o jogo. Obviamente, uma notícia positiva do final de semana”, iniciou Frank Lampard.

A derrota contra o Everton

“A Premier League é implacável. Você viu isso em diferentes placares no final de semana. Não estivemos em nossa melhor forma no sábado e fomos derrotados. É isso. Nós somamos uma longa sequência sem derrotas e atuando com bom futebol. E claro… Ganhando jogos. Por fim, nós diminuímos nosso nível de atuação em um jogo. É nossa missão nos recuperarmos no próximo duelo”.

“É importante para nós continuarmos na disputa. Quando as pessoas nos elogiavam dizendo que seriamos postulantes ao título, após a vitória contra o Leeds, eu achei que ainda teria uma longa distância para ser percorrida. Eu consegui isso como jogador e sei como as coisas funcionam”.

“Por isso, precisamos nos recuperar após um jogo perdido. Tentar a recuperação rapidamente. Isso é o que precisamos fazer, manter o desempenho e os resultados por um período de tempo também”, afirmou.

Portões fechados nos estádios de Londres – devido a reclassificação do Governo

“Embora [a cidade de] Londres tenha sido avaliada no nível Dois e tivemos torcedores em algumas partidas, eu senti que isso deveria ocorrer igualmente nos outros jogos. Nós sentimos todo o apoio que foi dado das arquibancadas e o que isso ocasiona no jogo”, disse Lampard.

“Eu também penso, e eu não estou dizendo o que o Governo deve fazer, que podemos controlar duas mil pessoas dentro do estádio. [Sobre a possibilidade de não ter fãs] É lamentável, para dizer o mínimo”, apontou Lampard. “[…] Nunca estivemos nessa situação antes. Os clubes estão mostrando que podem controlar isso e eu gostaria de pensar que algo pode ser feito para permanecer com o número de dois mil torcedores. Mas isso está acima da minha posição”, concluiu Frank Lampard.

Próximos jogos do Chelsea

Os dois próximos jogos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, a equipe de Londres enfrenta o Wolverhampton, fora de casa, pela 13ª rodada da competição inglesa. Ou seja, jogo na terça-feira (15), às 15h (Brasília), no Molineux. Posteriormente, o Chelsea mede forças contra o West Ham. Assim sendo, o embate está agendado para segunda-feira (21), às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Por fim, a equipe não perdia desde 20 de setembro, diante do Liverpool, no revés por 2 a 0. 10 vitórias e sete empates depois, a equipe de Londres caiu frente ao Everton, comandado por Carlo Ancelotti, ex-técnico do clube de Stamford Bridge.

