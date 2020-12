Lampard concede entrevista sobre duelo contra Everton

Frank Lampard iniciou a entrevista coletiva virtual reportando que o departamento médico continua sem atualizações. Ou seja, Hakim ZIyech e Callum Hudson-Odoi seguem fora dos compromissos. Por outro lado, Lampard frisou que Christian Pulisic sentiu um incomodo após o duelo contra o Leeds United. Entretanto, o atleta dos Estados Unidos treinou normalmente nesta semana. Confira outros momentos da entrevista de Frank Lampard.

Frank Lampard disse que Carlo Ancelotti é um grande técnico e uma grande pessoa. Além disso, o técnico do Chelsea mencionou que o italiano tem muita influência como pessoa e no trabalho que ele exerce atualmente. Por fim, Lampard disse estar ansioso para enfrentar o seu antigo treinador no sábado.

Jorginho

Posteriormente, questionado sobre Jorginho, o técnico disse que nunca duvidou da habilidade como cobrador de pênaltis do ítalo-brasileiro. Logo após, Lampard disse que o vice capitão da equipe entrega tudo de si quando ele treina e quanto ele joga também. Em seguida, o técnico dos Blues foi questionado novamente sobre Pulisic e Frank disse que precisa encontrar o caminho certo para extrair o melhor de Pulisic e manter ele em forma [para os jogos].

Everton

Assim sendo, Lampard apontou que o próximo adversário (Everton) pode não estar na melhor sequência de jogos. Entretanto, a equipe de Liverpool é um time muito bom e com grandes peças do plantel e um grande técnico. Lampard relembrou que, na temporada passada, o Chelsea teve problemas no último duelo em Goodison Park e esse fato deve estar presente na memória de todos os integrantes do plantel.

Por fim, Lampard finalizou destacando a importância de estar focado no calendário lotado de compromissos da Premier League. Vale ressaltar que o calendário da UEFA Champions League fica em segundo plano neste momento, segundo o treinador. Lampard apontou que o Chelsea não chegará onde deseja se baixar os padrões e níveis nas próximas semanas.

Em conclusão, você pode conferir todas as falas de Lampard na entrevista coletiva aqui.

Ainda sobre Carlo Ancelotti no Chelsea

Carlo Ancelotti chegou ao Chelsea em 2009, após a saída de Guus Hiddink. Firmando um contrato de três anos, Ancelotti permaneceu até 2011. Entretanto, o italiano foi um dos treinadores mais bem sucedidos no comando dos Blues. Sempre com passagens por times grandes, seja como treinador ou jogador, o “Rei Carlo”, como era conhecido, treinou equipes como a Juventus, Parma, Milan e o Paris Saint-Germain. No período em que trabalhou na Inglaterra, Carlo Ancelotti conquistou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Inclusive, as conquistas da Premier League e FA Cup foram conquistadas na mesma temporada. Por fim, confira mais detalhes sobre Carlo Ancelotti, no clube de Stamford Bridge, no texto especial publicado no Chelsea Brasil.

Próximos jogos

Os dois próximos compromissos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, na 12ª rodada, o Chelsea viaja até Liverpool para medir forças contra o Everton. O embate está agendado para 12 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park. Por outro lado, o 13º duelo será contra o Wolves, também fora de casa. A partida está prevista para dia 15, às 15h (Brasília), no Molineux.

