Lampard concede entrevista sobre duelo contra Barnsley; técnico confirma Mendy

A frase que mais chamou atenção na entrevista coletiva de Frank Lampard, sobre a Terceira Rodada da Carabao Cup, foi a confirmação de Edouard Mendy como novo atleta do Chelsea. O técnico do Chelsea confirmou que o goleiro do Rennes na temporada 2019/20 realiza exames médicos nesta terça-feira (22). Posteriormente, Lampard confirmou que Willy Caballero atuará contra o Barnsley na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.

Confira algumas frases de Frank Lampard na entrevista desta terça-feira (22).

Thiago Silva

Primeiramente, Frank Lampard confirmou que Thiago Silva, aniversariante do dia, foi relacionado para o duelo de amanhã contra o Barnsley. Entretanto, o técnico ainda definirá quantos minutos de jogo o zagueiro brasileiro terá na partida da Terceira Rodada da competição nacional. O embate entre Chelsea e Barnsley será realizado em Stamford Bridge, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, às 15h45 (horário de Brasília).

Sobre o Barnsley

Lampard afirmou que está feliz com o jogo de amanhã. Pois, com todo o respeito ao Barnsley, é importante para a parte física da equipe londrina. A partida contra o Barnsley é um jogo difícil ao Chelsea, afirmou o treinador.

Edouard Mendy

O técnico do Chelsea confirmou que Edouard Mendy realiza exames médicos nesta terça-feira (22). Por outro lado, Lampard reafirmou que Willy Caballero inicia o jogo de amanhã contra o Barnsley.

Ainda sobre Mendy

Lampard mencionou que Petr Cech teve influência na decisão de contratar Mendy. Por ser uma posição tão pontual e por Cech ter sido o melhor goleiro do mundo, a opinião dele é importante.

Chilwell, Pulisic e Ziyech

Ben Chilwell está relacionado para o duelo de amanhã. Hakim Ziyech e Christian Pulisic estão se aproximando da forma física ideal.

Ainda sobre Barnsley

O jogo de amanhã é mais um jogo para o plantel principal do que para jogadores da base, concluiu o técnico do Chelsea.

Veja também a entrevista de Thiago Silva ao site oficial do Chelsea.

