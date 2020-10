Kai Havertz elogia Chelsea após vitória contra Crystal Palace

Kai Havertz concedeu entrevista ao site oficial do clube sobre a vitória contra o Crystal Palace, por 4 a 0, válida pela Premier League. O atleta do Chelsea afirmou que observou sinais de aumento na coerência e na confiança do plantel londrino. Além disso, o alemão afirmou que vai melhorar à medida que a condição física da equipe, como um todo, desenvolver também. Havertz participou do último gol da partida. Ele sofreu a penalidade máxima convertida por Jorginho e deu números finais contra o Palace, em Stamford Bridge.

O jogo contra o Palace

“O primeiro tempo foi difícil, pois eles [os atletas do Palace] travaram em seu próprio campo e foi difícil criar as chances, mas no segundo tempo foi melhor. Nós jogamos bem e marcamos quatro gols. Isso nos dá muita confiança. Após a pausa internacional, temos que continuar desse modo”, iniciou Kai Havertz.

Entrosamento com o tempo

“Leva um tempo para encontrar entrosamento. Muitos jogadores, assim como eu, não tiveram pré-temporada e muitos jogadores são novos. Pode levar talvez um mês para todo mundo se acostumar positivamente. É diferente para atletas que vieram de outros países, atletas jovens também, mas estamos nos portando muito bem. Estamos mais confortáveis no campo. Todos nós temos que ficar um pouco mais em forma e, quando fizermos isso, nós iremos jogar melhor e melhor”, afirmou.

“Podemos conquistar muito nessa temporada. Temos bons jogadores aqui, um bom técnico e estamos aqui para vencer títulos”, concluiu.

Depois de quatro jogos na Premier League…

“É muito diferente da Alemanha e essa é o porquê dos atletas precisarem de um pouco de tempo para adaptar. Na Bundesliga, quando você joga contra times da parte baixa da tabela, em algumas vezes, é mais fácil. Entretanto, se você jogar contra equipes como West Bromwich e Brighton, eles jogam um futebol muito bom”, concluiu Kai Havertz.

