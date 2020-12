Joe Cole sugere mudanças na formação; Werner é mencionado

Joe Cole, ex-atleta do Chelsea e comentarista na Premier League, fez suas considerações após a derrota do time de Londres, para o Wolverhampton Wanderers, por 2 a 1. E você pode conferir todos os detalhes do terceiro revés do Chelsea, na Premier League, no pós-jogo do Chelsea Brasil. Primeiramente, Cole elogiou Timo Werner e mencionou sua periculosidade atuando no lado esquerdo. Entretanto, o comentarista sugeriu mudança de peças assim que Ziyech e Hudson-Odoi estiverem aptos.

Posteriormente, Joe Cole mencionou a alta frequência de embates nessa reta final do ano Por isso, ele endossou o pedido de mudanças de peças por causa desse período de jogos importantes. Por fim, a adaptação das novas peças foi pautada por Joe Cole, que mencionou o fato de Werner, aparentemente, ter tido mais facilidade que Havertz no atual período de jogos.

Considerações de Joe Cole

“Eu acho que Werner, quando ele vem do lado esquerdo, ele é muito e muito perigoso. O que eu também acho é que ele precisa melhorar a sua finalização, mas ele é um jovem atacante e ele fará isso. Eu não tenho dúvidas que ele será um jogador de alto nível no Chelsea. Entretanto, há outras opções agora e ele precisa mudar isso. Ziyech e Hudson-Odoi voltando em forma. Tire Werner e coloque outras opções”, iniciou Joe Cole.

“É uma maratona para ganhar o título, assim coimo será neste ano. Você tem que usar todo o seu plantel. Portanto, talvez o Werner saia e outros atletas entrem”, concluiu.

Timo Werner chegou ao Chelsea no mercado de transferências da atual temporada. Ao tido, Werner marcou 34 gols em 45 jogos pelo RB Leipzig, na temporada passada. Muitos times estavam interessados no jovem futebolista alemão, mas o Chelsea venceu a corrida por Werner.

Segundo o SofaScore, Werner iniciou os 13 jogos do Chelsea na Premier League e marcou quatro gols. Além disso, Timo iniciou quatro partidas pela Champions e fez três gols na competição europeia. Por fim, o gol contra o Tottenham, na eliminação na Copa da Liga Inglesa.

Veja também: Chelsea tem quatro jogos em janeiro com alterações de datas

Werner e Havertz

“Eu acho que ele [Timo Werner] teve um bom começo em sua carreira pelo Chelsea. Você pode compará-lo com outras contratações de fora. Em alguns momentos, ele chega em uma nova competição e precisa de algum tempo para se adaptar. Eu acho que isso serve para ele e para Havertz também. Além disso, Werner deve ter se adaptado mais rápido [do que o próprio Havertz]. Eles são jogadores de alto nível, eu sei pois você vê os momentos e detalhes”, disse Joe Cole.

“Por outro lado, eu não tenho dúvidas que eles serão jogadores incríveis para o Chelsea”, afirmou Joe Cole sobre Timo Werner e Kai Havertz.

Próximos jogos

A equipe de Fulham Road terá dois confrontos consecutivos diante de times de Londres. Primeiramente, o duelo entre Chelsea e West Ham na segunda-feira (21/12), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, os Blues medem forças contra o Arsenal, no sábado (26/12), às 14h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

