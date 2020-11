Joe Cole aponta progresso do Chelsea em vitória na Premier League

A vitória do Chelsea por 3 a 0 contra o Burnley foi bastante convincente para Joe Cole, ex-atleta dos Blues. “Foi um desempenho excepcional e expôs a melhoria constante [da equipe]”, iniciou o comentarista do canal BT Sport.

“Parece que o Chelsea pode dar um jeito nisso. Já tem algum tempo que a equipe expõe sinais de estar confortável no viés defensivo. [Edouard] Mendy não teve um chute para defender [contra o Burnley]. São bons tempos para a equipe neste momento. E isso é sobre consistência. Você observa a lista dos próximos duelos e tem alguns jogos que são possíveis de vencer”, disse Joe Cole.

Segundo o calendário do Chelsea, a equipe fará dois dos três próximos compromissos em casa. Primeiramente, em Londres, o duelo dos Blues será contra o Rennes, pela UEFA Champions League, no dia quatro de novembro. Posteriormente, o Chelsea mede forças contra o Sheffield United, em Stamford Bridge, no dia 7. Por fim, o Newcastle United, no St. James Park, no dia 21.

“Próximo ao Natal, o Chelsea pode estar na parte de cima da tabela. O jogo começou. Eu acredito que três ou quatro clubes podem brigar pelo título e o Chelsea certamente é um deles”, concluiu Joe Cole.

Por fim, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil sobre Burnley 0x3 Chelsea, jogo válido pela Premier League.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp