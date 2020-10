Hudson-Odoi, James e Guehi são convocados pela Inglaterra Sub-21

A seleção Sub-21 da Inglaterra oficializou a convocação para os jogos contra Andorra e Turquia, válidos pela fase de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria. O técnico Aidy Boothroyd convocou 23 atletas para o desafio duplo. Além disso, três atletas do Chelsea constaram na lista do treinador. Reece James, Marc Guehi (em empréstimo ao Swansea) e Callum Hudson-Odoi.

O embate contra Andorra será no dia sete de outubro, fora de casa para os ingleses. Por outro lado, o Molineux – estádio dos Wolverhampton – receberá Inglaterra e Turquia, no dia 13 de outubro. No mês passado, a Inglaterra venceu o Kosovo por 6 a 0. Posteriormente, os ingleses somaram três pontos contra a Áustria, na vitória por 2 a 1.

Além disso, a convocação marca o retorno de Reece James ao selecionado de base. O lateral foi convocado para os duelos contra Kosovo e Áustria, mas foi cortado por lesão. A Football Association e o Chelsea não tinham oficializado o porquê do defensor do Chelsea ter sido cortado. Posteriormente, o clube londrino relatou a problema direcionado ao quadro clínico do atleta. Relembre na matéria do Chelsea Brasil.

A equipe

Goleiros

Ellery Balcombe (Brentford), Josef Bursik (Stoke City FC, emprestado ao Doncaster Rovers) e, por fim, Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Defensores

Max Aarons (Norwich City), Ben Godfrey (Norwich City), Marc Guehi (Chelsea, emprestado ao Swansea), Reece James (Chelsea), James Justin (Leicester City), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), Jonathan Panzo (Dijon), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur)

Meio-campistas

Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Josh Dasilva (Brentford), Tom Davies (Everton), Ebere Eze (Crystal Palace), Curtis Jones (Liverpool) e Oliver Skipp (Tottenham Hotspur, emprestado ao Norwich City)

Atacantes

Rhian Brewster (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Dwight McNeil (Burnley), Eddie Nketiah (Arsenal), Reiss Nelson (Arsenal), e Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur).

Ou seja, dos 23 atletas convocados apenas um futebolista não joga no futebol da Inglaterra: Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

