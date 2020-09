Hudson-Odoi elogia reabilitação da equipe contra West Bromwich

Callum Hudson-Odoi elogiou a mentalidade da equipe londrina após a recuperação no empate em 3 a 3 contra o West Bromwich, na Premier League. O jovem atleta do Chelsea entrou no segundo tempo do duelo e marcou um dos gols londrinos. Além de Callum Hudson-Odoi, Mason Mount e Tammy Abraham balançaram as redes adversárias no The Hawthorns. Assim sendo, Callum insistiu que apesar da desvantagem no marcador, o time continuou focado no jogo. Além disso, o gol de Mason Mount, logo após o intervalo, foi crucial para o time de Stamford Bridge.

“O gol de Mason [Mount] no início do segundo tempo nos ajudou e acho que todos nós pensamos que [a recuperação] estava acontecendo a partir daquele momento”, iniciou Hudson-Odoi.

“Colocamos muita pressão no West Bromwich desde o início e estávamos confiantes naquele momento. Estávamos pressionando e sabíamos que tínhamos que continuar em cima, continuar atacando que os gols viriam para nós. Para mim, pessoalmente, eu só queria entrar e dar minha contribuição para o jogo. Fomos certeiros como uma equipe, pude atacar e realizar cruzamentos. Fiquei muito feliz por ter conseguido nossos gols”, continuou.

O vestiário no intervalo de jogo

Callum também falou sobre o diálogo do plantel no vestiário após sofrer três gols na primeira etapa. “Nós definitivamente sentimos que ainda estávamos no jogo. Não importa qual seja o placar, no futebol você sempre sente que tem uma chance de mudar as coisas. No intervalo, todos nós dissemos a mesma coisa, precisamos manter nossas cabeças erguidas, voltar e marcar os gols que precisamos para virar o jogo o mais rápido possível”, iniciou.

“Precisávamos dos gols para conseguir algo no jogo e acho que todos pensamos que poderíamos reverter isso. Mesmo para mim, durante o aquecimento, senti que se continuássemos jogando da maneira que estávamos jogando, trabalhando duro e atacássemos, eu senti que poderíamos atingir nossos objetivos. Felizmente, conseguimos fazer isso”, salientou Hudson-Odoi.

“Mostramos grande caráter para reverter as coisas. Infelizmente, não conseguimos vencer, mas como estávamos perdendo por 3 a 0, vamos pegar esse ponto e seguir em frente”, concluiu.

Novas peças do plantel

“Você pode ver como é bom o espirito aqui. Todos os novos jogadores, que entraram no time, lidaram bem. Eles estão nos aprimorando como equipe, todos têm trabalhado muito nos treinos e mostram em campo que são jogadores de qualidade”, disse.

“Todos nós temos a mentalidade e o espirito para continuar e ganhar jogos. A largada não foi das melhores, sabemos disso, mas mostramos o que somos, virando o jogo e saindo com um ponto. Os novos jogadores fizeram a sua parte e compraram a mentalidade que temos nesse clube”, concluiu Callum Hudson-Odoi.

Estatísticas

Por fim, o site oficial do Chelsea divulgou as estatísticas de Hudson-Odoi no empate em 3 a 3 contra o West Bromwich. O atleta somou dois chutes, uma finalização no alvo e um gol no embate. Além disso, Hudson-Odoi obteve dois passes-chave e 27 passes completos no jogo contra o WBA. Por fim, o atleta de 19 anos somou 49 toques na bola e 79,4 por cento de aproveitamento em passes.

