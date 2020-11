Hudson-Odoi afirma que novos atletas estão prontos para o clássico

Callum Hudson-Odoi assegurou que as contratações do Chelsea para a temporada 2020/21 estão prontas para o clássico contra o Tottenham. Após o duelo na Carabao Cup, com vitória dos rivais nas penalidades máximas, o camisa 20 do Chelsea apontou que os futebolistas estão cientes da grandeza do duelo.

“Eu acho que eles já sabem [sobre a importância do jogo]”, disse Hudson-Odoi em entrevista ao Evening Standard. “Eles sabem que é um jogo grande. Toda vez que o Chelsea joga contra o Tottenham, todos sabemos quão grande é esse jogo. Queremos vencer cada jogo que atuamos contra eles”, afirmou o atleta de 20 anos.

Além disso, Hudson-Odoi marcou um dos gols do Chelsea na vitória contra o Rennes, no triunfo fora de casa por 2 a 1. Foi o segundo gol do atleta do Chelsea na competição europeia. Por isso, Callum espera que o sistema ofensivo continue funcionando no final de semana.

“Os novos rapazes já sabem que será um jogo muito grande e será um jogo difícil também. Entretanto, nós queremos atuar e conseguir os três pontos. Esperançosamente, estaremos sorrindo no final de semana”, concluiu Callum Hudson-Odoi.

Por fim, Chelsea e Tottenham se enfrentam no domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), o jogo será realizado em Stamford Bridge e válido pela Premier League. A ESPN transmite o clássico de Londres.

