Havertz e Pulisic não jogam contra Newcastle, afirmam portais

Kai Havertz e Christian Pulisic devem perder o próximo duelo do Chelsea, contra o Newcastle, agendado para sábado (21), no St. James Park. O The Athletic e o Daily Mail apontaram que, provavelmente, os dois jovens futebolistas não viajam para Newcastle upon Tyne.

O alemão testou positivo para Covid-19 no começo do mês e não participou dos duelos contra Rennes, na UEFA Champions League, e Sheffield United, na Premier League. De acordo com o The Athletic, Havertz realizou os treinamentos (ou atividades físicas) em casa e o impacto físico desse distanciamento/isolamento devem tirar o jovem futebolista do próximo jogo do Chelsea.

Por outro lado, os informativos apontam que Christian Pulisic enfrentará mais uma semana de distância dos gramados por lesão muscular. O atleta dos Estados Unidos sentiu um incomodo no aquecimento do embate contra o Burnley, no dia 31 de outubro. Na oportunidade, o atleta não participou do jogo vitorioso ao time de Londres, por 3 a 0, no Turf Moor.

Nesta quinta-feira (19), Frank Lampard concede entrevista sobre o próximo compromisso do time de Stamford Bridge. Por fim, o Chelsea venceu os quatro últimos duelos do calendário, com 14 gols marcados e um gol sofrido.

