Havertz brilha e Chelsea vence mais uma com Tuchel

Quem é capaz de parar o Chelsea? Recebendo o Everton no Stamford Bridge, os Blues dominaram a partida do começo ao fim e saíram vitoriosos, com o placar de 2-0. Godfrey (contra) e Jorginho, de pênalti, foram os artilheiros da tarde londrina. O jogo marcou a volta de Kai Havertz ao time titular e de Thiago Silva aos relacionados.

O próximo compromisso dos Blues é no sábado (13), contra o Leeds United, fora de casa.

Começo morno e evolução ao longo da primeira etapa

A presença de Havertz entre os 11 titulares fez a equipe de Tuchel pressionar bastante, porém, sem chances claras nos primeiros 15 minutos. Aos 16 e aos 18, Jorginho teve a oportunidade de abrir o placar, mas desperdiçou.

Com muita posse de bola, o placar foi aberto pelo time mandante com 31 minutos de bola rolando. Alonso fez boa jogada pela esquerda e tocou para Havertz, o alemão bateu e contou com o desvio em Godfrey para abrir o placar (a Premier League considerou o tento como gol contra). Depois do gol, o confronto ficou aberto, com mais chances para os londrinos.

Perto do intervalo, o Everton quase abriu o placar com André Gomes, todavia, Mendy trabalhou bem.

Pressão avassaladora empurra Chelsea para a vitória

O segundo tempo começou com o time da casa em cima, na busca pela placar mais folgado. Alonso aos 51 em boa cobrança de falta e Havertz, com gol anulado por toque de mão, aos 53 quase colocaram mais um gol no placar.

O que se desenhava se confirmou quando Havertz sofreu pênalti de Pickford, aos 65. Com seu tradicional pulinho, Jorginho deslocou o goleiro e praticamente assegurou a vitória azul. Tuchel mexeu logo depois, com alterações aos 66 e 79 minutos de partida – Mount e Kanté substituíram Odoi e Kovacic, respectivamente.

A partir dos 80 minutos o que se viu em Stamford Bridge foi um festival de chances perdidas por Timo Werner e Kanté. Sem conseguir ameaçar, coube ao goleiro Pickford evitar um placar ainda maior.

Já nos acréscimos Pulisic substituiu Werner e teve chance de ampliar o marcador. Apesar das inúmeras tentativas, o resultado não se alterou. O clube de Abramovich segue na sua escalada dentro da Premier League e já é o quarto colocado, com 50 pontos em 28 jogos.

Ficha Técnica

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Christensen; James, Kovacic (Kanté 80′), Jorginho, Alonso; Hudson-Odoi (Mount 67′), Havertz, Werner (Pulisic 90′)

Reservas não utilizados: Arrizabalaga, Rüdiger, Thiago Silva, Giroud, Chilwell, Ziyech.

Everton (3-4-1-2): Pickford; Godfrey, Holgate, Keane; Digne, André Gomes (Bernard 75′), Allan, Iwobi (Davies 56′); Sigurdsson (King 68′); Richarlison, Calvert-Lewin.

Reservas não utilizados: Nkounkou, Virginia, Broadhead, John, Tyrer, Onyango.

Gols: Godfrey (GC) 31′ e Jorginho 65′

Árbitro: Chris Kavanagh

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp