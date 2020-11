Hakim Ziyech: “Estou onde gostaria de estar”

Autor de um gol e uma assistência contra o Burnley, Hakim ZIyech concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre as primeiras partidas como titular. O atleta do Chelsea é o primeiro jogador, desde Diego Costa em 2014, que marcou gols em jogos inaugurais de duas competições pelo clube londrino. A informação foi veiculada inicialmente pela Opta Sports.

“Foi uma semana muito boa para mim e espero que possamos continuar assim”, iniciou Hakim Ziyech. Especialmente depois do jogo da UEFA Champions League e atuar aqui em Burnley. Eu acho que fizemos um bom jogo de verdade. Começamos bem e criamos problemas ao Burnley. Além disso, eles tiveram uma grande chance no começo. Entretanto, nós controlamos o jogo”, disse o atleta do Chelsea.

Posteriormente, Ziyech comentou sobre como ele se sente no plantel londrino e sobre os primeiros jogos como titular. Por fim, o atleta do Chelsea elogiou o apoio dado por Frank Lampard sobre o seu trabalho.

“A vida no Chelsea é boa. Estou onde gostaria de estar. Eu me sinto bem e me sinto em casa. Está tudo bem”, afirmou o marroquino. […] É uma das coisas mais importantes. Jogar com confiança e não ter medo de cometer erros.

Por fim, confira o pós-jogo de Burnley 0x3 Chelsea, válido pela sétima rodada da Premier League.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp