Glenn Hoddle avalia duelo entre Chelsea e Atlético de Madrid

Glenn Hoddle, ex-jogador e treinador do Chelsea, acredita que o Chelsea tem qualidade para superar o Atlético de Madrid na UEFA Champions League. O sorteio foi definido na segunda-feira (14) e definiu o primeiro confronto para dia 23 de fevereiro, na capital espanhola. Posteriormente, o Chelsea recebe o Atleti no dia 17 de março, pelo segundo e decisivo jogo do Round of 16.

Hoddle comentou a definição do sorteio para o canal BT Sport. Além disso, as considerações de Glenn foram reverberadas pelo Football London. “É um sorteio difícil. Não acho que o Barcelona é assustador neste momento, o Chelsea não temeria. Entretanto, o Atlético é um time teimoso. Realmente, eles são um time teimoso”, iniciou Hoddle.

“Eu acho que o Chelsea tem o poder de fogo para vencer o Atlético. Temos que torcer que todos os clubes ingleses estejam em um modo [de poder de fogo] quando entrarem nessa etapa. Especialmente, o Chelsea contra o Atlético”, apontou.

Posteriormente, Glenn Hoddle destacou a importância de Thiago Silva e Timo Werner passa esses jogos. “São dois grandes jogadores que não vão temem nada quando entram para jogos como esse.

“O Chelsea é uma equipe que quer jogar e Frank quer que o time jogue desta forma. Ele não vai mudar o seu jeito de atuar”, concluiu Glenn Hoddle.

O sorteio

Borussia Monchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern de Munique

Atletico Madrid vs Chelsea

Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs Paris St-Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

