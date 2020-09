Frank Lampard avalia situação de atletas e vitória na Premier League

Após a vitória por 3 a 1 contra o Brighton, Frank Lampard concedeu entrevista sobre a estreia do Chelsea na Premier League. Além dos comentários sobre o plantel, o técnico do Chelsea comentou sobre Timo Werner e Kai Havertz, os estreantes na competição inglesa. A equipe londrina triunfou com os gols de Jorginho (pênalti), Reece James e Kurt Zouma. Por outro lado, Trossard descontou para os Seagulls.

Confira o que disse Frank Lampard, logo após a conquista dos primeiros três pontos, diante do Brighton.

Timo Werner

“Fiquei muito contente com Timo. Eu sei das qualidades que ele proporciona, nós vimos a velocidade no lance do pênalti. Ele será uma ameaça [para os adversários] real. Ele é um centroavante com muita mobilidade e pode fazer muitas coisas para nós. Ele fez alguns jogos e apresenta um pouco mais de preparo físico”, iniciou Frank Lampard.

Christian Pulisic não atuou na estreia

“Pulisic estava treinando conosco, mas ele sentiu um desconforto quando ele estava tentando ser um dos convocados para o jogo de hoje. Certamente, ele seria uma grande ajuda para hoje e ele teve que dar alguns passos de retorno. Teremos que ver”, disse o técnico.

Jorginho e a substituição do atleta durante o jogo

“Apenas cansaço. Vários jogadores não estão fisicamente prontos nesse momento e esse é o modo atual. Eu achei que o plantel lidou muito bem com o rigor do jogo, pois é difícil atuar em Brighton não estando preparado”, salientou o ídolo do Chelsea.

O gol de Reece James

“O gol não me surpreendeu. Eu sei que ele pode finalizar dessa forma e nós tentamos incentivá-lo na finalização de longas distâncias. Eu sabia que ele tinha [essa possibilidade] com ele. Para os jogadores mais jovens, as oportunidades aparecem se eles treinam bem e jogam bem. E Reece faz isso para o clube. Lateral direito é uma posição que eu tenho dois jogadores de qualidade. Além disso, eu posso escolhe-los mesmo com as diferentes características. É um bom problema para mim”, afirmou o treinador.

Liverpool como próximo desafiante

“Nós vamos melhorar. Esse é o nosso primeiro jogo e as circunstancias mostram que nós estamos juntos, como plantel, apenas por quatro dias. Tivemos dois jogadores estreando e mostraram coisas muito boas. Nós não estamos onde queremos estar, isso vai levar tempo. O primeiro jogo da temporada é sobre vencer e fazer coisas positivas, como fizemos.”, encerrou Frank Lampard.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp