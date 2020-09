Fora de casa, Chelsea enfrenta West Bromwich na Premier League

West Bromwich e Chelsea se enfrentam no sábado (26), às 13h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. O jogo será realizado no The Hawthorns, casa do WBA, com transmissão do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate. Por falar em Premier League, as estatísticas do confronto são favoráveis ao Chelsea. Além disso, o técnico Frank Lampard não foi derrotado pelo WBA, na época de comando técnico do Derby County.

O duelo do final de semana será protagonizado por equipes que sofreram derrotas na segunda rodada da Premier League. Enquanto o Chelsea foi superado pelo Liverpool por 2 a 0, o West Bromwich foi goleado diante do Everton por 5 a 2. No meio de semana, as equipes entraram em campo pela Copa da Liga Inglesa e resultados contrastantes foram computados pelas equipes. O Chelsea avançou para a Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa e enfrentará o Tottenham na fase seguinte. Por outro lado, o WBA perdeu em casa para Brentford e disse adeus ao torneio.

O time londrino poderá reencontrar um velho conhecido do outro lado do campo. Branslav Ivanovic, ex-atleta do Chelsea, que foi confirmado para os Baggies na temporada 2020/21. Assim sendo, confira as informações sobre West Bromwich e Chelsea.

Blues até agora

O Chelsea tem uma vitória e uma derrota na Premier League. O time londrino venceu o Brighton por 3 a 1 na estreia da competição. Entretanto, no primeiro jogo em casa, o revés frente ao Liverpool por 2 a 0. A equipe comandada por Frank Lampard venceu o compromisso no meio de semana diante do Barnsley. Consequentemente, o Chelsea assegurou a classificação para a fase seguinte da Copa da Liga Inglesa. Na goleada contra o Barnsley, Thiago Silva e Ben Chilwell estrearam com o uniforme londrino. Por outro lado, Kai Havertz foi o destaque com três gols no embate da Carabao Cup.

Frank Lampard descartou as presenças de Edouard Mendy, Hakim Ziyech e Christian Pulisic. Todos os três nomes estão fora do duelo de amanhã. Segundo o técnico, um cenário muito precoce de atuação para Mendy, que foi apresentado na quinta-feira (24). Entretanto, Ziyech e Pulisic já estão treinando, mas não estão prontos para o duelo contra o WBA.

Na coletiva de sexta-feira, Lampard mencionou um “problema positivo” na linha ofensiva. Olivier Giroud, Kai Havertz e Tammy Abraham tiveram apresentações positivas no jogo contra o Barnsley. “É uma temporada longa e precisamos de vários modos de montagem da equipe”, disse o técnico do Chelsea.

O adversário

O West Bromwich tem duas derrotas em dois jogos na Premier League. Mais precisamente, a equipe comandada por Slaven Bilic sofreu duas derrotas na Premier League e um revés na Copa da Liga Inglesa. A derrota na estreia contra o Leicester por 3 a 0 e o revés frente ao Everton por 5 a 2, ambos os jogos válidos pela Premier League. Além disso, o WBA foi eliminado nas penalidades máximas, pelo Brentford, na Terceira Rodada da Copa da Liga Inglesa.

Por isso, o atual lanterna da Premier League quer escrever uma nova história na edição atual da competição. Uma vitória representa os primeiros três pontos da equipe e um pouco mais de tranquilidade na sequência da temporada. Além disso, o triunfo do West Bromwich coloca ponto final em uma lista de derrotas para o Chelsea em duelos na Premier League – confira o histórico abaixo.

Histórico de confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, West Bromwich e Chelsea se enfrentaram 24 vezes na Premier League. Três vitórias dos Baggies, 18 triunfos do Chelsea e três empates. Todas as vitórias do Albion foram obtidas em casa, ou seja, atuando no The Hawthorns. Por outro lado, o Chelsea venceu 10 jogos em Stamford Bridge e oito vitórias foram obtidas na casa do West Brom.

Último jogo

Premier League. 12 de fevereiro de 2018

Chelsea 3-0 West Bromwich

Gols: Eden Hazard (2x) e Victor Moses

Chelsea (3-4-2-1): Thibaut Courtois; Rudiger, Christensen (Cahill), Azpilicueta (cap.); Fàbregas, Kanté, Moses e Zappacosta; Hazard, Pedro (Willian) e Giroud (Morata).

Substitutos: Caballero, Emerson, Drinkwater e Ampadu.

Técnico: Antonio Conte

West Bromwich: Foster; Gibbs, Evans (cap.), Phillips, Dawson e Hegazi; Brunt (Burke), Barry (Yacob) e Krychowiak; Rondón e Sturridge.

Substitutos: Myhill, Nyon, McAuley e McClean.

Técnico: Alan Pardew

Prováveis escalações

Segundo a prévia do The Guardian, o Chelsea deve atuar com a seguinte formação. Caballero; James, Tomori, Zouma e Alonso; Kovacic, Kanté e Havertz; Mount, Abraham e Werner. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

Por outro lado, o jornal inglês esboçou o Albion sem Branislav Ivanovic na formação titular. Johnstone; Ajayi, Bartley e O’Shea; Furlong, Livermore, Sawyers e Townsend; Pereira, Robinson e Diagana. O técnico do WBA é Slaven Bilic.

Fique de olho

O brasileiro Matheus Pereira tem um gol e uma assistência na Premier League 2020/21. Por outro lado, o Albion ainda não venceu na competição: dois jogos, duas derrotas, oito gols sofridos e dois marcados. Ou seja, Pereira teve participação em todos os gols do West Bromwich após a realização das duas rodadas. Atleta de 24 anos, o meio-campista foi contratado em definitivo em agosto. Anteriormente, Matheus Pereira atuou por empréstimo no WBA, oriundo do Sporting Lisboa. O contrato de Matheus com o time inglês tem vínculo de quatro anos com o WBA. Ele conquistou a premiação de Jogador da Temporada com o West Brom., após oito gols e 16 assistências em 42 jogos.

Curiosidades

Primeiramente, vamos falar sobre os donos da casa. O West Bromwich Albion quer somar a primeira vitória contra o Chelsea desde Maio de 2015. Desde então, o Chelsea permaneceu invicto contra o Baggies. Assim sendo, quatro jogos consecutivos apontaram vitórias do Chelsea na Premie League. (3-0 (2018), 0-4 (2017), 0-1 (2017) e 1-0 (2016).

Por outro lado, Frank Lampard tem 100% de aproveitamento, como técnico, contra o WBA. O atual treinador do Chelsea venceu todos os duelos contra o West Bromwich quando estava no comando do Derby County.

Além disso, o West Bromwich Albion perdeu 18 jogos de Premier League para o Chelsea. Ou seja, mais do que qualquer outro clube na competição.

O Chelsea almeja a marca de cinco clean sheets consecutivos contra o West Bromwich. Caso seja atingida, a estatística será obtida pela primeira vez na história do clube londrino.

Informações da partida

Data: 26 de setembro de 2020

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Competição: 3ª rodada da Premier League 2020/21

Local: The Hawthorns – West Bromwch, Inglaterra

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry e Dan Robathan

Quarto árbitro: Lee Mason

VAR: Darren England

Assistente VAR: Darren Cann

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp