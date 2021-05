Finalistas na Europa, Chelsea e Manchester City se enfrentam pela Premier League

Ambições distintas no campeonato inglês, ambições idênticas na UEFA Champions League. É assim que chegam Chelsea e Manchester City para o confronto válido pela 35ª rodada da Premier League.

Os comandados de Pep Guardiola podem se sagrar campeões com uma vitória contra os Blues, que lutam para se manter entre os quatro até o final da competição, e garantir assim uma vaga para a próxima edição da UEFA Champions League.

O jogo acontecerá no Etihad Stadium, neste sábado (8) às 13:30, horário de Brasília. Partida com transmissão da ESPN Brasil e tempo real em nosso Twitter: @chelsbrasil.

O CHELSEA

Os comandados de Thomas Tuchel chegam motivados depois de uma grande classificação para as semifinais da Champions League, derrotando o Real Madrid por 2-0 em Stamford Bridge na última quarta-feira (5).

Além disso, sob o comando do treinador alemão, o Chelsea somou 16 vitórias em 24 partidas. Foram apenas duas derrotas no período, no qual os Blues superaram grandes adversários, como Atleti, Porto, Real Madrid, Everton, Liverpool, Tottenham e o próprio Manchester City.

O ADVERSÁRIO

Da mesma forma chegam os comandados de Pep Guardiola. Os Citizens podem coroar um trabalho de mais longo prazo com o título da Premier League e Champions League nessa temporada. Isso porque o City superou o PSG e chegou à primeira final da competição europeia em sua história.

Com 25 vitórias em 34 rodadas do campeonato inglês, os azuis de Manchester têm a chance de coroar a campanha doméstica contra o Chelsea e passar a se dedicar com mais força à preparação para a final da Champions League, que acontecerá no dia 29 de maio.

CHELSEA VS. MANCHESTER CITY NA TEMPORADA

Este será o terceiro de quatro encontros que as equipes farão na temporada. Além dos dois duelos de Premier League, os times se enfrentaram uma vez pela semifinal da FA Cup, e ainda se enfrentarão na final da Champions League.

Em 2021, os clubes se enfrentaram duas vezes. Pela Premier League, o Manchester City venceu o Chelsea, ainda comandado por Frank Lampard, por 3-1. Já no confronto válido pela FA Cup, os Blues venceram por 1-0 sob o comando de Thomas Tuchel.

FIQUE DE OLHO

O Manchester City tem um coletivo muito forte, destaque para os meias Gundogan, De Bruyne e Phil Foden. Juntos somam 24 gols e 17 assistências na Premier League.

Caso os três estejam em campo contra o Chelsea, o meio campo deve ser um setor muito forte dos comandados de Pep Guardiola.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Thomas Tuchel disse em coletiva que precisará de atletas mais descansados para este confronto. Isso indica que alguns jogadores que não vem sendo tão usados, ou que não atuaram no meio da semana contra o Real Madrid devam ser aproveitados.

Já o Manchester City, não terá o zagueiro Stones, que cumpre suspensão.

Provável City: Ederson; Walker, Laporte, Rúben Dias, Zinchenko; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Phil Foden e Gabriel Jesus – Pep Guardiola

Provável Chelsea: Kepa; Christensen, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

FICHA TÉCNICA

Evento: Manchester City vs. Chelsea

Competição: Premier League

Local: Etihad Stadium – Manchester

Data: 07/05/2021

Horário: 13h30 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

