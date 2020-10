“Felizes, pois vamos encontrar Mendy novamente”, diz técnico do Rennes

Chelsea, Sevilla, Krasnodar e Rennes. Esse é o grupo do clube londrino na próxima edição da UEFA Champions League. Ou seja, teremos o reencontro de Edouard Mendy, ex-goleiro do Rennes e atual arqueiro do Chelsea, com seus velhos companheiros de futebol. Por isso, Julien Stephan, técnico do Rennes, concedeu entrevista ao site oficial do clube francês sobre o sorteio dos grupos da UEFA Champions League.

O treinador enfatizou sua alegria em reencontrar Mendy em duas oportunidades na primeira fase. O goleiro participou da campanha na temporada 2019/20, que culminou na terceira colocação da Ligue 1 ao clube francês

“Estamos muito felizes, pois vamos encontrar novamente com Edouard Mendy, que recentemente se transferiu ao Chelsea. Quando nos despedimos dele, dissemos que nos encontraríamos rapidamente durante a fase de grupos da Champions League. É um desejo que foi realizado”, iniciou Stephan.

Posteriormente, o dirigente se mostrou satisfeito por ter atingido a Liga dos Campeões da Europa. Questionado sobre as ambições na competição internacional, Julien Stephan disse que a meta é evidente. “Nosso objetivo é simples. É ganhar experiência. Tivemos o segundo menor coeficiente e imagino que todas as equipes esperam somar seis pontos contra nós”, afirmou.

“Vamos tentar conquistar o máximo de pontos possíveis contra os nossos três adversários. Teremos que jogar com muita bravura e dar tudo o que temos para conseguir e vamos ver onde a competição vai nos levar”, afirmou Julien Stephan.

