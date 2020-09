Chelsea vence West Ham na Premier League 2

A equipe de desenvolvimento do Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 na estreia da Premier League 2. O gol do Chelsea foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo por Dion Rankine e assistência de Peart-Harris. Em outras palavras, o confronto foi protagonizado por campeões da temporada passada, no estádio de Kingsmeadow. Primeiramente, o Chelsea campeão da elite da PL2. Por outro lado, o West Ham que garantiu o acesso para o grupo especial na temporada passada, logo após a conquista da segunda divisão da PL2.

O gol

O gol do jogo aconteceu no segundo tempo. Em primeiro momento, Peart-Harris recebeu a bola na proximidade do meio-campo e teve tempo de condução da bola. Posteriormente, o atleta do Chelsea se aproximou da área rival e realizou o passe, acionando Dion Rankine atrás da linha defensiva do West Ham. Por fim, o camisa 14 teve o trabalho de finalizar fora do alcance do goleiro dos Hammers. Aos 76 minutos de jogo, ou minuto 31 da etapa final, Dion Rankine faz o gol do Chelsea. 1 a 0 para o time mandante.

Próximo duelo

Desta forma, o próximo embate da equipe de desenvolvimento do Chelsea será contra o Southhampton, fora de casa. O duelo está agendado para 18 de setembro, às 15h, no The Snows Stadium, em Totton and Eling.

Chelsea (iniciais)

Žiger, Lawrence, Simeu (c), Levi Colwill, Maatsen, McEachran, Livramento, Russell, Ballo, Peart-Harris, Lewis.

Substitutos: Bate, Bergström, Rankine, Ekwah, Nunn.

Gol: Rankine, para o time londrino, aos 31 minutos do segundo tempo.

West Ham (iniciais)

Anang, Greenidge, Longelo, Ashley, Akinola, Cardoso, Dju, Rosa, Adarkwa, Lewis, Afolayan.

Substitutos: Okotcha, Jinadu, Appiah-Forson, Chester, Watson.

