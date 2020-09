Equipe de desenvolvimento do Chelsea estreia na Premier League 2

A equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo às 9h (horário de Brasília) em jogo válido pela estreia na Premier League 2. O embate será em Kingsmeadow, diante do West Ham. Ou seja, duelo entre campeões na casa do Chelsea. De um lado, o Chelsea que venceu a divisão principal e defende o título da elite na PL2. Por outro lado, os Hammers que conquistaram a segunda divisão da PL2 e foram promovidos ao grupo principal. A partida será transmitida no site e pelo aplicativo The 5th Stand.

O defensor Dynel Simeu falou, em entrevista ao site oficial do Chelsea, sobre a preparação para o recomeço da equipe. “A preparação foi muito boa para todos que participaram. Vencemos todos os nossos amistosos, mas foi uma pré-temporada difícil por causa das limitações causadas durante a pandemia. Alguns atletas tiveram que treinar em grupos distintos, mas eu acho que lidamos bem para estarmos prontos para o jogo”, iniciou.

A equipe de desenvolvimento estreou com derrota (2 a 1), na EPL Trophy. Foi a primeira partida na temporada 2020/21 para o plantel londrino. “O jogo contra o Oxford foi definitivamente um bom teste para indicar o nível que estamos. Deu-nos a chance de explorar alguns pontos que estávamos trabalhando nos treinamentos, mas eu acho que fomos bem considerando que somos uma equipe jovem. É sobre pegar experiência e estarmos prontos para o próximo compromisso”, disse Dynel Simeu.

Sobre a estreia na PL2

“West Ham quer provar o valor do plantel no atual nível. Da mesma forma, nós queremos mostrar nosso valor quanto detentores do título. E é algo que queremos manter. Um clássico de Londres é um jogo que todos querem atuar e sempre é um confronto muito competitivo e físico. Será um grande jogo”, completou o atleta do Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp