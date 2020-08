Emma Hayes e Magdalena Eriksson falam sobre a Supercopa Feminina

Depois de seis meses, o Chelsea volta aos gramados em partida oficial. As Blues enfrentarão o Manchester City (2º colocado na temporada 2019/2020) no sábado (29), naquela que será a primeira FA Community Shield Feminina a ser disputada em Wembley.

Com o confronto se aproximando, a treinadora Emma Hayes e a defensora capitã Magdalena Eriksson participaram de coletivas de imprensa.

Compromisso com o futebol feminino na Terra da Rainha

Eriksson falou sobre a decisão da FA de reintroduzir a Supercopa Feminina após doze anos. Segundo a zagueira sueca, os recentes desenvolvimentos na Inglaterra demonstram o compromisso com o futebol feminino.

“É a primeira chance de um troféu para nós nesta temporada. Para nós, como equipe, é um grande jogo, mas também é enorme para o futebol feminino estarmos disputando a Community Shield. Acho que todas as jogadoras de futebol, na Europa e no mundo, estão de olho na Inglaterra no momento. Elas estão pensando ‘é aqui que eu quero estar’.”

Rivalidade com o Manchester City

Iniciando sua nona temporada no comando azul, Hayes está ansiosa pelo momento decisivo em Wembley.

“Em primeiro lugar, é bom jogar contra o Manchester City pela primeira vez em Wembley. Nós tivemos muitas aparições nas semifinais um contra o outro. É bom finalmente enfrentá-las na final. É uma maneira fantástica de abrir a temporada doméstica.

Eu estive em ambos os lados, estive no lado vencedor e no lado perdedor. É um lugar inacreditável quando você ganha e um lugar muito solitário quando você perde. Estamos habituados a jogar estes grandes jogos e, dentro do elenco, eu tenho jogadoras com muita experiência, que sabem como produzir atuações neste nível.”

A rivalidade com as Citizens também foi destacada por Eriksson.

“Sempre são jogos difíceis contra o Manchester City. Elas são um grande time e os jogos são sempre apertados. Então, qualquer um de nós pode ganhar. Mas eu acho que estaremos prontas para enfrentá-las no sábado.”

Orgulho Blue

Apontando para o escudo do Chelsea, a treinadora falou sobre a honra de defender esse clube pelos últimos nove anos.

“Este escudo é a coisa mais importante do mundo. Temos um clube que valoriza a comunidade e valoriza todos dentro dela. Acho que a forma como todo o clube se comporta deixa as jogadoras orgulhosas de representá-lo.”

