Confira as estatísticas de West Bromwich e Chelsea

O Chelsea FC tem estatísticas favoráveis em duelos contra o West Bromwich. A equipe londrina, através do site oficial, veiculou alguns registros sobre a história do confronto. Primeiramente, o Chelsea está invicto contra o West Bromwich nos últimos seis duelos válidos pela Premier League. Em consequência, o clube londrino venceu os quatro últimos jogos frente ao WBA. Por isso, confira alguns índices entre as equipes da Premier League 2020/21.

Primeiros índices

O Chelsea venceu nas três últimas visitas ao The Hawthorns.

Por outro lado, o Baggies venceu o time londrino, pela última vez, em maio de 2015, quando Tony Pulis comandava o West Brom. Na oportunidade, o Chelsea já tinha assegurado a conquista do título nacional.

Além disso, o West Bromwich Albion perdeu 18 jogos de Premier League para o Chelsea. Ou seja, mais do que qualquer outro clube na competição.

O Chelsea almeja a marca de cinco clean sheets consecutivos contra o West Bromwich. Caso seja atingida, a estatística será obtida pela primeira vez na história do clube londrino.

As maiores vitórias de cada time

Baggies: 4-0. 1919/20, 1931/32, 1937/38, 1958/59, 1961/62, 1971/72. Todos os jogos válidos pela Division One.

Blues: 7-1. 1960/61, jogo válido pela Division One.

Último jogo no The Hawthorns

West Bromwich Albion 0 Chelsea 4

Premier League, 18/11/2017

West Bromwich Albion (3-5-2): Foster; McAuley, Evans (c), Hegazi; Phillips (McClean 83), Livermore, Barry, Krychowiak (Yacob- intervalo), Gibbs; Rondon, Rodriguez (Burke 70).

Suplentes não utilizados: Myhill, Nyom, Brunt, Robson-Kanu.

Técnico: Tony Pulis

Cartões amarelos: Rondon, Yacob

Chelsea (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill (c); Zappacosta, Fabregas (Drinkwater 67), Kante (Willian 76), Bakayoko, Alonso; Morata, Hazard (Pedro 70)

Suplentes não utilizados: Caballero, Rudiger, David Luiz, Ampadu.

Técnico: Antonio Conte

Cartões amarelos: Hazard, Fabregas, Morata.

Gols: Morata 17, Hazard 23, 62, Alonso 38

Árbitro: Jon Moss

Público: 23,592

Estatísticas do Chelsea

O time de Frank Lampard busca a segunda vitória consecutiva na Premier League 2020/21. Na atual temporada, o Chelsea venceu o Brighton, fora de casa, na estreia da competição por 3 a 1. Esse feito não acontece desde dezembro do ano passado com a equipe londrina, frente aos rivais Tottenham e Arsenal, em um período de oito dias.

Por outro lado, o clube londrino está invicto fora de casa, no mês de setembro, na lista dos últimos sete jogos de todas as competições. O time de Stamford Bridge venceu seis dos sete duelos mencionados. Entretanto, a última derrota foi contra o Arsenal, em 2016, por 3 a 0.

O time de Stamford Bridge marcou 42 gols como visitante desde o início da Premier League da temporada passada. Em suma, o Manchester City obteve uma marca superior com 48 gols no mesmo período.

O time londrino apresenta bom retrospecto contra equipes recém-promovidas. Afinal, o time londrino venceu quatro jogos e empatou três duelos dos últimos sete embates contra equipes admitidas recentemente na Premier League.

Em conclusão, veja outras estatísticas de West Bromwich e Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp