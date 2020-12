Chelsea Women goleia Benfica na estreia da Champions League

A equipe feminina do Chelsea estreou com vitória na UEFA Women’s Champions League 2020/2021. Jogando fora de casa na tarde dessa quarta-feira (9), as Blues golearam o Benfica por 5×0 e garantiram uma vantagem confortável para a volta.

Em relação ao time que venceu o West Ham no final de semana, Emma Hayes promoveu algumas mudanças. Em resumo, Millie Bright voltou a zaga para atuar ao lado da capitã Madgalena Eriksson (que hoje fez seu 100º jogo pelo clube), Sophie Ingle herdou a vaga de Melanie Leupolz – que nem no banco ficou – e Guro Reiten atuou no meio, na vaga de Pernille Harder, promovida ao ataque.

De pronto, Fran Kirby abriu o placar logo aos 2’ de jogo. O gol deu tranquilidade as inglesas. Ademais, a vantagem foi se tornando elástica à medida que o Chelsea impôs seu ritmo. Resultado: ampliou com Bright aos 23 e novamente Kirby, aos 29. Por conseguinte, com esses dois tentos, a camisa 14 tornou-se a maior artilheira das Blues (69 no total).

Assim sendo, vice-campeã com o Wolfsburg na temporada passada, Harder ampliou aos 45. Por fim, Bethany England deu números finais aos 54. Menção honrosa a Reiten, responsável por quatro assistências hoje. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 16/12, em Kingsmeadow.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp