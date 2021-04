Chelsea vai a Madrid para iniciar a disputa pela vaga na final da Champions

Chelsea e Real Madrid iniciam a disputa pela vaga na final da UEFA Champions League nesta terça-feira. A equipe inglesa já está na Espanha pronta para o jogo de amanhã, que será às 16h, horário de Brasília, e a transmissão fica por conta do canal TNT.

Por outro lado, na outra semifinal, estão Manchester City e Paris Saint Germain que jogarão na quarta. Na próxima semana, eles invertem as datas: City e PSG na terça, enquanto Blues e Blancos jogam a sorte na outra quarta-feira.

CHELSEA vs REAL MADRID na HISTÓRIA

Os dois times já se enfrentaram três vezes e os ingleses levam vantagem: são duas vitórias azuis e outro empate. Os triunfos resultaram em títulos para o Chelsea e, apesar de jogarem poucas vezes um contra o outro, existem algumas curiosidades interessantes para a partida de amanhã.

No último encontro, em 1998, resultado magro, mas que levou uma taça para Londres: 1-0, gol de Gus Poyet. Naquela época, o Real tinha no elenco ídolos como Raul, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Karembeu e Hierro. O técnico deles também é um velho conhecido da torcida azul: Guus Hidink.

O ADVERSÁRIO

O Real Madrid vive temporada de expectativas ainda na Espanha. Apesar da notória queda do maior rival, a equipe da capital não assumiu o favoritismo e dominou as competições domésticas. Pelo contrário, o Madrid foi eliminado na Copa do Rei e está em terceiro em La Liga, bem próximo de Atlético e Barcelona. E na Champions League, o panorama não foi muito diferente.

O time de Zidane encontrou dificuldades no começo do torneio em um grupo difícil com Internazionale, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Os Blancos, inclusive, só avançaram na última rodada deixando italianos e ucranianos para trás. Com o andar da carruagem, a equipe foi progredindo e chega com chances de faturar dois dos principais títulos que disputa.

Na reta final da campanha, Zidane parece ter encontrado a fórmula certa, jogando com uma linha de quatro na defesa, seu trio de confiança no meio de campo, além de Asensio e Vinicius Jr nas pontas, municiando Benzema. No entanto, para este jogo, o técnico sabe que não poderá contar com Federico Valverde, Lucas Vázquez, Ferland Mendy e o capitão Sérgio Ramos, todos machucados. Além deles, Toni Kroos também pode ser desfalque também por contusão.

De acordo com parte da imprensa europeia, é possível que o treinador francês mande a campo uma equipe com uma linha três defensores com Varane, Militão e Nacho para ter velocidade e ofensividade nas laterais com Carvajal e Marcelo.

FIQUE DE OLHO

Karim Benzema – Benzema faz campanha mágica com a camisa do Real Madrid. Ele marcou 27 gols e deu sete assistências em 39 partidas na atual temporada, o que gera uma média de 0,87 em participação diretamente em gol. Além de vice-artilheiro de La Liga, com 21 bolas na rede, atrás apenas de Lionel Messi, ele é responsável direto por cerca de 44% dos gols dos Blancos na competição.

Mason Mount – Do lado do Chelsea, Mount segue sendo o grande nome na temporada. O meia inglês funciona como um facilitador para o time, por unir habilidade, ótimo passe e velocidade. Além disso, ele tem bons números de gols e assistências para sua posição, são 14 no total.

FICHA TÉCNICA

Evento: Real Madrid vs Chelsea

Competição: UEFA Champions League – Semifinal – Ida

Local: Estádio Alfredo Di Stéfano – Madrid/ESP

Transmissão: TNT

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Militão; Carvajal, Casemiro, Modric, Marcelo; Asensio, Vincius Jr e Benzema – Zinedine Zidane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

Arbitragem: Danny Makkelie-HOL

