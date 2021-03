Empolgado, Chelsea visita o Leeds para seguir bom momento na temporada

O Chelsea viajou para enfrentar o Leeds United pela Premier League. Os Blues querem aproveitar o ótimo momento que atravessam na competição. São nove jogos de invencibilidade no campeonato inglês, com seis vitórias e três empates.

Se ganharem amanhã, os Londrinos podem ficar ainda mais próximos dos primeiros lugares, se fixarem ainda mais no G4 e afastarem os perseguidores. Além de triunfar em Leeds, o time também deve acompanhar os adversários. Uma vez que Manchester United (2º) e West Ham (5º) se enfrentam e o resultado pode beneficiar a equipe azul.

RETROSPECTO

Os Whites costumam ser uma pedra no sapato do Chelsea, principalmente quando jogam em casa. Os dois times já se encontraram 40 vezes pela primeira divisão inglesa, e os Blues venceram apenas quatro vezes. A equipe de Marcelo Bielsa bateu o adversário de sábado em 26 oportunidades.

Nos encontros gerais, valendo por todas as competições, os números são mais equilibrados. Foram 103 confrontos com 35 triunfos azuis, 39 vitórias brancas e outros 29 empates. Se vencerem, Thomas Tuchel e seus comandados quebrarão um tabu que já dura quase 21 anos.

Isso por que a última ocasião em que os londrinos saíram de campo com os três pontos, pela Premier League, foi em 31 de março, de 2000. O placar na época foi 1-0, gol de Jon Harley.

O ADVERSÁRIO

O Leeds foi uma das sensações no início do campeonato com um estilo ofensivo de jogo e bateu de frente com alguns dos principais times. No entanto, na atual fase da competição, a equipe vive momento de oscilação, apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Por isso eles ocupam a décima primeira posição na tabela, com 35 pontos.

Campeão com sobras da Championship, a diretoria investiu com o propósito de manter o time na primeira divisão e deve alcançar tal objetivo. Forte na frente, mas com problemas na defesa, os Whites figuram entre alguns dos principais números do torneio.

A equipe de Bielsa tem o sétimo melhor ataque, é décima sétima que mais sofreu gols, a quarta que mais tem posse de bola, a sexta que mais acerta passes, a segunda que mais finaliza por jogo, a terceira que mais acerta a trave adversária e segunda que mais desarma. Ou seja, a ideologia ofensiva está bem presente nas ações do time em campo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Phillips, Klich, Rodrigo, Raphinha, Harrison; Bamford – Marcelo Bielsa

O treinador argentino tem desfalques importantes para o duelo contra o Chelsea. Koch, Hernández, Struijk e Forshaw estão de fora por lesão.

Por outro lado, o comandante alemão terá apenas duas ausências para este jogo: Thiago Silva e Tammy Abraham que ainda se recuperam de contusão. Entretanto, Tuchel já mira o duelo contra o Atlético de Madrid no meio de semana, pela Champions League.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

FIQUE DE OLHO

Patrick Bamford – O dono da ataque dos Whites é uma das gratas surpresas da Premier League. Ele é o quarto atleta que mais fez gols na competição, ao lado de Heung-Min Son e Dominic Calvert-Lewin, com 13. Revelado na base dos Blues, Bamford é mais daqueles que não teve espaço no time azul e acabou brilhando com outra camisa.

O goleador da equipe branca está a dois jogos sem marcar. Pode ser um candidato a fazer valer a ‘lei do ex’ no campeonato. No primeiro turno, foi dele o gol único na vitória dos londrinos, por 3-1, em Stamford Bridge.

Christian Pulisic – Contratado a peso de ouro, Pulisic não tem recebido muitas oportunidades com Thomas Tuchel e já se especula a saída do clube. Recentemente, Tuchel disse que não tem sido justo com o tempo cedido ao estadunidense. Ele deve receber uma chance para iniciar a partida neste sábado. No último encontro, o dono camisa 10 marcou seu único gol na Premier League.

FICHA TÉCNICA

Evento: Leeds United vs Chelsea

Competição: Premier League – 28ª rodada

Local: Elland Road – Leeds

Data: 13/03/2021

Horário: 09h30 (Brasília)

Transmissão: ESPN

Arbitragem: Kevin Friend

