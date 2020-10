Chelsea vence Crystal Palace na quarta rodada da Premier League

Em jogo válido pela Premier League, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 4 a 0. Os gols da equipe de Stamford Bridge foram marcados por Ben Chilwell, Kurt Zouma e Jorginho (duas vezes). Todos os tentos foram convertidos no segundo tempo. O lateral-esquerdo do Chelsea foi o destaque do embate após abrir o marcador e conceder assistência para o segundo gol londrino. Além disso, o Chelsea consegue os três primeiros pontos como mandante no Campeonato Inglês. Por fim, a equipe londrina soma a segunda vitória na competição nacional. Anteriormente, o time de Frank Lampard tinha vencido o Brighton, no Amex Stadium, por 3 a 1.

Primeira etapa truncada para Chelsea e Palace

O Chelsea apresentou mais posse de bola nos minutos iniciais e investidas, principalmente, pelo lado direito de ataque. Além disso, a formação inicial de Frank Lampard apontou Ben Chilwell e Edouard Mendy como titulares no embate frente ao Crystal Palace. Ambos estreando em formações iniciais do Chelsea na Premier League. A primeira finalização perigosa do jogo foi de Timo Werner no 18º minuto. Transição rápida do Chelsea, Havertz acionou Werner na proximidade da área, e o alemão finalizou para a defesa de Guaita.

Um minuto depois, bola alçada na área do Palace, Thiago Silva tenta desviar e a bola sobrou para Jorginho. Dentro da área, o ítalo-brasileiro finalizou por cima do gol visitante. Posteriormente, em meados da etapa inicial, o Palace buscava equilibrar a posse de bola. Assim sendo, o time visitante levava perigo em contragolpes originados por recuperação de bola. Por isso, o Crystal Palace permanecia mais tempo com a bola e se libertava mais do seu campo defensivo.

Aos 38 minutos, a posse de bola voltava a ser majoritariamente do Chelsea – 76-24. Entretanto, o Chelsea enfrentava muita dificuldade de encontrar espaços diante da solidez defensiva apresentada pelo Palace na primeira etapa. Três minutos depois, o Palace respondeu. Townsend fez cruzamento próximo da área técnica e a bola alçada encontrou Sakho. Entretanto, o cabeceio do futebolista foi direto pela linha de fundo. O jogo teve um minuto de acréscimo, mas o placar não foi alterado. Por fim, 0 a 0 no primeiro tempo.

Chilwell com gol e assistência; Chelsea vence rival

A etapa complementar iniciou com mais posse do time londrino. Aos cinco minutos do segundo tempo, o estreante Chilwell marca o primeiro do Chelsea. Sakho, atleta do Palace, afastou mal e a bola sobrou para Hudson-Odoi. O camisa 20 fez o cruzamento, a bola sobrou – dentro da área – para lateral-esquerdo dos Blues, que chutou com força para o fundo do gol dos visitantes. 50 minutos agregados no embate e 1 a 0 para o Chelsea.

Dois pênaltis para o time da casa

Aos 21 minutos, o segundo do Chelsea. Ben Chilwell cruzou pelo lado esquerdo e Kurt Zouma testou para o fundo do gol. 2 a 0 para o Chelsea frente ao Crystal Palace no Stamford Bridge. Nove minutos depois, pênalti para o Chelsea e sofrido por Abraham. Na marca da cal, Jorginho converteu e fez o terceiro do time londrino – 32 minutos do segundo tempo, 3 a 0 para o Chelsea.

Quatro minutos depois, Havertz sofreu contato faltoso dentro da área. Pênalti. Novamente Jorginho e novamente gol do time londrino na marca da cal. Aos 39 minutos, o Chelsea faz o quarto gol do embate. 4 a 0 para o Chelsea e segundo gol de pênalti da equipe de Frank Lampard.

Por fim, três minutos foram acrescidos ao tempo regulamentar. Entretanto, o placar final de 4 a 0 para o Chelsea permaneceu até o apito final.

Próximo jogo

O time de Stamford Bridge retorna aos compromissos do calendário no dia 17 de outubro. A equipe londrina mede forças contra o Southampton, às 16h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, três dias depois, a equipe londrina entra em campo para a estreia na UEFA Champions League. Chelsea e Sevilla duelam no dia 20 de outubro, às 16h, na Fulham Road.

Ficha técnica

Chelsea. Mendy; Azpilicueta (cap.), Thiago Silva, Zouma e Chilwell; Kanté (Kovacic 83), Jorginho, Havertz; Hudson-Odoi (Pulisic 83), Werner e Abraham

Suplentes: Kepa, James, Tomori, Mount e Giroud

Técnico: Frank Lampard

Gols: Chilwell 50, Zouma 61, Jorginho 77 e 84

Cartão amarelo: Azpilicueta 63

Crystal Palace. Guaita; Ward, Kouyaté, Sakho e Mitchell; Townsand, McCarthy (Milivojevic 61), McArthur (Riedewald 71) e Eze; Zaha e Ayew.

Suplentes: Hennessey, Dann, Kelly, Meyer e Benteke

Técnico: Roy Hodgson

Informações da partida

Data: 03 de outubro de 2020

Horário: 8h30 (Horário de Brasília). Transmissão da ESPN Brasil.

Competição: 4ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt, Simon Bennett.

Quarto árbitro: Darren England

VAR: Andre Marriner.

Assistente VAR: Stephen Child.

