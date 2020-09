Chelsea vence Barnsley e avança na Copa da Liga Inglesa

Em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea venceu o Barnsley por 6 a 0 e avançou para a Quarta Rodada da competição. Os gols do Chelsea foram marcados por Tammy Abraham e Kai Havertz, ambos os tentos marcados na etapa inicial. Por outro lado, Barkley, Havertz (duas vezes) e Giroud ampliaram para o Chelsea no segundo tempo. Com o resultado favorável, o Chelsea enfrentará Leyton Orient ou Tottenham na próxima fase da Carabao Cup. Ou seja, um duelo londrino aguarda a equipe de Stamford Bridge.

Além disso, o embate marcou a estreia de Thiago Silva na linha defensiva do time londrino. O zagueiro brasileiro atuou por 60 minutos em sua estreia. Destaque também para Kai Havertz, que protagonizou um hat-trick em seu terceiro jogo com a camisa do Chelsea. Além disso, Ben Chilwell foi relacionado e atuou pela primeira vez no time de Stamford Bridge.

Abraham e Havertz marcam no primeiro tempo

O primeiro gol do Chelsea saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. Abraham aproveitou saída de bola errada do Barnsley e finalizou para o gol adversário. 1 a 0 para o Chelsea, gol de Abraham aproveitando falha defensiva dos visitantes. Dois minutos depois, Woodley respondeu com finalização em diagonal e Caballero fez difícil defesa. Aos 24 minutos, Havertz acionou Mount e, dentro da área, o camisa 19 finalizou para fora. Ou seja, a segunda boa chance desperdiçada pelo time da casa. Afinal, Hudson-Odoi teve uma finalização interceptada pelo goleiro rival no primeiro minuto do duelo.

O segundo gol do Chelsea foi um golaço. Mason Mount recebeu na lateral esquerda e acionou Abraham. O autor do primeiro gol londrino fez o corta luz e a bola chegou em Havertz. O alemão só teve o trabalho de deslocar o goleiro do Barnsley aos 29 minutos da etapa inicial. 2 a 0 para o Chelsea. Portanto, o primeiro gol do camisa 29 em seu terceiro jogo na Inglaterra.

Fim de etapa inicial com vitória dos mandantes por 2 a 0. Os gols do time londrino foram marcados por Abraham e Havertz. Por outro lado, o time visitante encerrou o primeiro tempo com 10 finalizações nos primeiros 45 minutos. Willy Caballero foi exigido em, pelo menos, três tentativas mais perigosas – do Barnsley no primeiro tempo.

Havertz faz hat-trick; Chilwell estreia

Logo no minuto 4 do segundo tempo, o Chelsea ampliou com Barkley. Novamente uma falha defensiva do Barnsley e, desta vez, provocada pelo desarme de Kai Havertz. A bola sobrou para Ross Barkley que finalizou para o fundo do gol do Collins. 3 a 0 para o Chelsea. Cinco minutos depois, o quarto gol do Chelsea. Mount roubou a bola do adversário, Abraham ajeitou de calcanhar e Havertz fez o segundo dele no embate. 4 a 0 para o Chelsea e o segundo gol do atleta alemão.

Posteriormente, o hat-trick de Havertz foi registrado aos 20 minutos do segundo tempo. O alemão aproveitou a saída desesperada de Collins e empurrou para o fundo da meta rival. Ou seja, 5 a 0 para o Chelsea e três gols de Havertz. A primeira tentativa do Barnsley no jogo ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo. Uma tentativa facilmente defendida por Willy Caballero. Sete minutos depois, os visitantes arriscaram com Oduor e Caballero efetuou nova defesa.

Na reta final do embate Hudson-Odoi fez cruzamento do lado esquerdo e, dentro da área, Azpilicueta cabeceou com perigo, mas para fora do gol do Barnsley. E tinha tempo para mais. Ben Chilwell acionou Giroud dentro da área e, com todo espaço do mundo, o francês resvalou para o fundo do gol. 6 a 0, aos 38 minutos da etapa complementar. Fim de jogo em Stamford Bridge: Chelsea vence o Barnsley por 6 a 0.

Próximo jogo

O Chelsea enfrentará o vencedor do duelo protagonizado por Leyton Orient ou Tottenham na próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Entretanto, o embate entre as equipes de Londres foi suspenso. O jogo seria realizado na terça-feira (22), no Brisbane Road, mas vários jogadores do Orient foram diagnosticados com Covid-19. A EFL ainda não publicou uma decisão oficial sobre o duelo.

De um lado, há possibilidade de confirmação para nova data e novo horário do embate. Por outro lado, o Tottenham pode se classificar diretamente para a Rodada 4, caso o W.O. seja declarado. Em outras palavras, o Chelsea aguarda a definição do impasse entre clubes e competição.

Deste modo, o Chelsea tem compromisso válido pela Premier League, no final de semana. O time londrino mede forças contra o West Bromwich Albion, sábado (26), às 13h30, no The Hawthorns. No Inglês, o Chelsea venceu o Brighton na estreia por 3 a 1, mas foi superado pelo Liverpool, por 2 a 0, na segunda rodada.

Ficha técnica

Chelsea: Caballero, Azpilicueta (cap.), Tomori, Thiago Silva (Zouma 60) e Emerson; Barkley, Kovacic e Mount; Havertz (Chilwell 66), Abraham (Giroud 71) e Hudson-Odoi

Reservas não utilizados: Baxter, James, Jorginho, Werner

Técnico: Frank Lampard

Barnsley: Collins, Ludewig, Sollbauer, Halme, J Williams; Styles, Ritzmaier (Oduor 56), Mowatt (cap.); Woodrow (Thomas – intervalo), Frieser (Chaplin 56), Schmidt

Reservas não utilizados: Walton, Moon, Simoes e Adeboyejo

Técnico: Gerhard Struber

Gols: Abraham 19, Havertz 29, Barkley 49, Havertz 55, Havertz 65, Giroud 83

Cartão amarelo: Collins 44

Informações da partida

Data: 23 de setembro de 2020

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Competição: 3ª Rodada da Copa da Liga Inglesa 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Darren Bond

