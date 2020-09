Chelsea perde primeiro jogo na Premier League 2

Atuando na cidade litorânea de Brighton, o Chelsea foi superado pelos Seagulls por 2 a 0. O embate foi realizado nesta sexta-feira (25) e culminou no primeiro revés londrino na Premier League 2. Os gols do Brighton foram marcados por Baluta, aos sete minutos do primeiro tempo, e Cashman, aos 37 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, o Chelsea estaciona nos seis pontos após três rodadas. Primeiramente, o Chelsea acumulou vitórias contra West Ham e Southampton, mas a derrota londrina foi computada na terceira rodada da PL2. Por outro lado, o Brighton continua invicto na competição de base. Ou seja, são cinco pontos conquistados em três jogos. Além disso, o time litorâneo mantém sua invencibilidade contra times de Londres – dois empates contra Arsenal e Tottenham; e a vitória contra o Chelsea.

O próximo jogo do Chelsea na Premier League 2 será o clássico londrino contra o Arsenal. O duelo está agendado para quatro de outubro, às 8h (horário de Brasília, em Kinsgmeadow. Em contrapartida, o Brighton continua sua série de duelos contra equipes da capital. Assim sendo, o próximo adversário será o West Ham, às 11h, no dia três de outubro.

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Karlo Ziger; Tino Livramento (Levi Colwill 39), Dynel Simeu (c), Jack Wakely, Ian Maatsen; Jon Russell, Lewis Bate (Bryan Fiabema 71); Marcel Lewis; Myles Peart-Harris, Juan Castillo (Dion Rankine – intervalo); Thierno Ballo

Substitutos não utilizados: George Nunn, Lucas Bergstrom

Cartão amarelo: Maatsen 85

Brighton Rushman, Packham (Wilson 62), Cochrane, Crofts, Dendoncker, Baluta (Desbois ht), Yapi, Weir, Cashman, Jenks, Gwargis (Eneme 89)

Substitutos não utilizados: Tsoungui, Spong

Gols: Baluta 7, Cashman 82

Cartão amarelo: Crofts 75, Cashman 82, Yapi 86, Cochrane 88

Árbitro: Ryan Atkin

