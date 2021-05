Chelsea perde e se complica na briga pelo G4

O Chelsea fez uma partida de pouca inspiração e foi derrotado pelo Arsenal, por 1-0, em pleno Stamford Bridge. Dessa forma, os Blues terminam a 36º rodada na quarta posição, com 64 pontos. Além disso, West Ham e Liverpool podem se aproximar na tabela. Nas duas rodadas finais, o clube londrino encara Leicester e Aston Villa, mas, antes disso, tem a final da FA Cup no sábado (15), contra os Foxes.

Por conta da decisão no final de semana, Thomas Tuchel optou por começar com uma equipe mesclando titulares e reservas mais uma vez. Do outro lado, Arteta também promoveu algumas mudanças em relação a equipe que bateu o WBA por 3-1, no domingo.

Chelsea pressiona, e Jorginho presenteia o adversário

A primeira oportunidade surgiu aos cinco minutos com Mount finalizando nas mãos de Leno, após boa jogada pelo flanco esquerdo com Chilwell e Havertz. Aos dez minutos, a grande chance do Chelsea no jogo, Havertz roubou a bola de Pablo Mari, avançou sozinho e bateu por cima.

Porém, quem saiu na frente foi o Arsenal. Numa saída de bola pelo lado esquerdo, Jorginho recuou sem olhar para o Kepa que estava fora do gol. O espanhol conseguiu se recuperar no lance e salvar em cima da linha, mas na sequência da jogada Aubameyang pegou o rebote e rolou para Smith Rowe abrir o placar.

A partir daí, o Chelsea começou a ocupar mais o campo de ataque e a criar muitas chances. Aos 27 minutos, Mount finalizou de dentro da área para boa defesa de Leno. Depois disso, foi Pulisic quem cabeceou por cima após bola espirrada em cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, time voltou ainda mais ofensivo

Thomas Tuchel iniciou o segundo tempo com Hudson-Odoi no lugar do Gilmour. Com isso, Mount foi recuado para fazer a dupla de volantes com Jorginho. Nos dez minutos iniciais, os Blues acumularam quase 80% de posse de bola, no entanto, faltava efetividade. Aos 15 minutos, Pulisic marcou em jogada de escanteio, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento.

O roteiro da partida se mantinha inalterado. Por conta disso, o treinador alemão colocou Giroud no lugar de Havertz. Pouco tempo depois, Azpilicueta deu lugar ao marroquino Ziyech. Contudo, o Chelsea só gerou perigo aos 44 minutos, quando a bola bateu duas vezes no travessão, primeiro em uma cabeçada do Zouma e depois no rebote com Giroud. Sem tempo para mais nada, a derrota foi o resultado final do confronto.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea 0x1 Arsenal

Competição: 36º rodada da Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres/ING

Arbitragem: Andre Marriner – ING

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma; James, Jorginho, Gilmour, Chilwell; Mount, Pulisc, Havertz.

Arsenal: Leno; Holding, Gabriel Magalhães, Marí; Saka, Elneny, Partey, Tierney, Smith Rowe, Odegaard, Aubameyang.

Gol: Smith Rowe

Cartão: Thomas Partey

